Schwimmhallen in MV öffnen für Kurse, Schul- und Vereinssport

Rostock

In der vierten Verordnung der Landesregierung ist die Lockerung der Regelungen definiert: „Schwimm- und Spaßbäder können ab dem 8. Juni 2020 zu Zwecken des Schul- und Vereinssports sowie zur Durchführung von Schwimmkursen wieder öffnen“, heißt es dort. Also wird das große Publikum vorerst nicht zugelassen, auch Urlauber nicht.

„Es sind die gesteigerten hygienischen Anforderungen, insbesondere in den Gemeinschaftseinrichtungen zu beachten“, schreibt die Verordnung vor. „Der Betreiber hat ein an die aktuellen epidemiologischen Verhältnisse angepasstes Sicherheits- und Hygienekonzept vorzuhalten“, so die Vorgabe der Landesregierung.

Schnelle Reaktion in Rostock

Schnell reagiert hat Rostock, die Stadtverwaltung will das Neptun-Hallenschwimmbad bereits am Montag wieder öffnen. Das war auch ein organisatorischer Kraftakt. „Wir haben die Vorgaben in kurzer Zeit umgesetzt“, so Mike Knobloch, Abteilungsleiter Sportverwaltung im Amt für Schule und Sport der Hansestadt Rostock. „Wir haben 67 Vereine, die die Neptun-Schwimmhalle nutzen“, so Knobloch, „die warten natürlich darauf, zu wissen, wie es weitergeht.“

Nun wurde die Haus- und Badeordnung überarbeitet, wobei vor allem die Corona-Abstandsregelungen eingearbeitet wurden. So dürfen die Duschbereiche der 50-Meter-Halle nur von zwei Personen betreten werden. Weitergehend wird darauf hingewiesen, die Abstände von 1,50 Meter einzuhalten, auch im Schwimmbecken. Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, den Vorgaben des Personals zu folgen.

Um die geänderten Regeln anschaulicher zu machen, wurden auch Piktogramme genutzt, die von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen entwickelt worden sind. Sie sind nun in der Neptun-Halle ausgehängt und erklären die neuen Regeln sehr einprägsam.

Wonnemar öffnet ebenfalls am Montag

Schnell reagiert hat auch das Spaßbad „Wonnemar“ im Wismar, das ebenfalls schon am Montag öffnet. Madlen Spiekermann, beim „Wonnemar“ zuständig für Marketing, sagt: „Wir haben in der Schließzeit ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt.“ Damit werden genau definierte Regeln für den Badebetrieb erstellt, die die Besucher zu beachten haben. Und im „Wonnemar“ ist man erleichtert, dass der Badebetrieb langsam wieder startet. „Wir hatten seit dem 15. März geschlossen und freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Madlen Spiekermann.

Hingegen wird die Schwimmhalle in Rostock Gehlsdorf, die von der Rostocker Wiro bewirtschaftet wird, erst am 29. Juni öffnen. Denn noch wird in der Halle gebaut. „Wir haben die Bauarbeiten, die sonst im Sommer stattfinden, vorgezogen“, erklärt Wiro-Pressesprecher Carsten Klehn. Die coronabedingte Schließzeit wurde also auf diese Weise genutzt.

Bis die Bauarbeiten beendet sind, bleibt die Halle geschlossen. „Dafür wird es aber in diesem Jahr keine Sommerschließzeit geben“, erklärt Klehn. „Wir werden auch im Sommer Schwimmkurse für Kinder anbieten.“ Ricardo Wettstädt, Leiter der Gehlsdorfer Schwimmhalle, ist bereits vor Ort und bereitet die Öffnung der Halle für den 29. Juni vor.

Aquadrom und HanseDom öffnen nicht

Nicht alle Schwimmbäder in Mecklenburg-Vorpommern scheinen auf die plötzliche Öffnung vorbereitet zu sein. Das Aquadrom in Graal-Müritz öffnet vorerst nicht, auch der HanseDom in Stralsund noch nicht. Oft prangt auf den Internetseiten der Spaß- und Hallenbäder noch der Hinweis auf eine „Schließung bis auf Weiteres“.

Die Zeit zwischen der Bekanntgabe der Lockerung der Corona-Regelungen und dem angepeilten Eröffnungstermin war wohl zu kurz. Es waren nur vier Tage, zwei davon fielen aufs Wochenende. Mike Knobloch ist stolz auf die in Rostock so schnell erarbeitete Regelung für die Neptun-Schwimmhalle. „Viele andere Schwimmbäder werden sich wohl anschauen, wie wir es umgesetzt haben“, so Knobloch. Es ist zu erwarten, dass andere Bäder in der kommenden Woche nachziehen.

Von Thorsten Czarkowski