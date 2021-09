Rostock

Merkwürdige Dinge geschehen im Marinehafen Rostock-Höhe Düne: Das Forschungsschiff „Deneb“ des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) läuft ein. Es sind noch gut 150 Meter bis zur Kaimauer, als der Kapitän auf der Brücke einen unscheinbaren Knopf drückt – und sich selbst damit überflüssig macht. Ein Computer übernimmt. Wie ein Raumschiff auf einem Traktorstrahl gleitet das 52-Meter-Schiff automatisch in den Hafen ein. Souverän wie ein erfahrener Nautiker dirigiert der Rechner Maschinen und Ruderanlage und bringt die „Deneb“ fehlerfrei auf die gewünschte Position. Nach ein paar Minuten liegt das Schiff perfekt parallel ausgerichtet an der Kaimauer – aus Sicherheitsgründen allerdings mit 20 Metern Abstand.

Science-Fiction im Marinehafen? Nein, handfeste Wissenschaft. Der Testlauf Anfang September war der vorläufige Abschluss eines dreijährigen, hochkarätigen Forschungsprojekts. „Automatische Steuerungen sind seit Jahrzehnten in der Seefahrt im Einsatz“, erklärt Martin Kurowski (40) vom Anwendungszentrum für Regelungstechnik der Uni Rostock. Dass Autopiloten auf hoher See Container-Riesen, Tanker und Kreuzfahrtschiffe steuern, ist schon lange Alltag. Allerdings am Ende, wenn es in den Hafen geht und anspruchsvolles Navigieren gefragt ist, übernimmt immer der Mensch. Bisher jedenfalls.

Laser tastet Umgebung ab

„Galilo Nautic 2“, so der Name des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Projekts, hat bewiesen, dass auch intelligente Maschinen diese heikle Aufgabe meistern können. Beteiligt waren neben den Forschern aus Rostock die Hochschule Wismar, die Universität Bremen und ein halbes Dutzend Unternehmen. Die Leitung lag bei der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen.

Martin Kurowski (40) vom Anwendungszentrum für Regelungstechnik der Uni Rostock zeigt auf den kleinen Computer, der die „Deneb“ automatisch steuerte.. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die 1994 auf der Wolgaster Peene Werft gebaute „Deneb“ wurde für den Versuch mit einer ganzen Batterie von Sensoren versehen. Kernstück ist ein 360-Grad-Laser, der permanent die Umgebung in einem Umkreis von 100 Metern abtastet. Die dabei entstehende „Datenwolke“ gleicht der Computer ständig mit dem Radar und digitalen Seekarten ab. Auch plötzlich auftauchende Hindernisse soll die Technik bewältigen können. Um für das automatische Navigieren erforderliche Steuerelektronik mit dem Schiff zu verbinden, mussten extra neue, digitale Schnittstellen zu Ruder und Maschine auf der „Deneb“ eingebaut werden.

Gibt es bald menschenleere Schiffe?

Die entscheidende Arbeit fand allerdings am Schreibtisch statt, wie Kurowski erklärt: das Entwickeln der Algorithmen, die für die automatische Steuerung nötig sind. Das „Gehirn“ des Aufbaus ist ein kleiner Computer in einem mit Kühlrippen versehenen Alugehäuse, gerade mal so groß wie ein kleiner Schuhkarton.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wozu soll das Ganze gut sein? Werden auf Fähren, Kreuzfahrtschiffen oder Frachtern bald keine Menschen mehr zu sehen sein, mit Ausnahme von Passagieren und ein paar Servicekräften? Kurowski, promovierter Elektrotechnik-Ingenieur und gebürtiger Warnemünder, winkt ab. „Der Mensch wird noch lange gebraucht“, sagt er. Allerdings werde es nicht mehr lange dauern, bis vollautomatische Systeme auf bestimmten Strecken eingesetzt werden. Beispielsweise in Fähren, die nur kurze Wege zurücklegen und immer dieselben Punkte ansteuern.

Lesen Sie auch:

Warum die „Großherzog Friedrich Franz II“ 1849 in der Ostsee versank

Geheime Anlage „Tintenfisch“: Taucher entdecken DDR-Horchstation in der Ostsee

„Die Rostocker Fähre zwischen Warnemünde und Hohe Düne wäre dafür ideal“, sagt der 40-Jährige. Der hier herrschende rege Verkehr aus kreuzenden Ostsee-Fähren, Segelbooten, Fahrgastschiffen und Paddlern sei kein Problem für eine intelligente, automatische Steuerung. Bis es soweit ist, dürften allerdings noch viele Jahre verstreichen. Und zumindest in einer langen Anfangszeit würde immer noch nautisches Personal mit an Bord sein, um das Steuer übernehmen zu können, falls der Rechner mal streiken sollte.

Noch viele Jahrzehnte werde es dagegen dauern, schätzt Kurowski, bis internationaler Seeverkehr automatisiert möglich wird, womöglich auf menschenleeren Schiffen. Das liege aber nicht an der Technik, sondern an rechtlichen Fragen. So müsse etwa verbindlich für alle Staaten geregelt werden, wer bei einem Unfall haftet und welche Systeme überhaupt zugelassen werden.

Unternehmen will das System einsetzen

Der Rostocker Test fand noch aus Sicherheitsgründen im Hafen der Marine statt, weil der für zivilen Verkehr gesperrt ist. Lange vor der Premiere gab es eine Reihe von Testläufen der automatischen Steuerung mit einem kleinen, unbemannten Katamaran. Dabei kam es zu Begegnungen mit Stand-up-Paddlern, die das System ohne Fehler bewältigte. Das Anlegen der „Deneb“ läuft längst wieder so ab wie gewohnt, Sensoren und Laser sind abgebaut. Die von „Galileo Nautic 2“ entwickelten Algorithmen werden aber weiterleben. Das Kieler Unternehmen Raytheon Anschütz, Marktführer bei Brücken-Ausstattung, will mit ihrer Hilfe neue Assistenzsysteme entwickeln, die die Schifffahrt sicherer machen sollen.

Von Gerald Kleine Wördemann