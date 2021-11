Neustadt-Glewe

Scooter-Fans aufgepasst: Am Sonnabend (6. November) dröhnt es „Maria Believe Me I Like It Loud“ aus den Speakern der Mega-Arena auf dem Flugplatz in Neustadt-Glewe. Dann tritt die Techno-Band auf dem Gelände des Airbeat One-Festivals auf – und feiert im größten Zirkuszelt Europas eine gigantische Party. Auf der Bühne stehen wird auch das niederländische EDM-Duo W&W und der Spanier Danny Avila.

Die OZ verlost zehn Mal zwei Tickets für das Event. Wer teilnehmen möchte, muss bis Donnerstag um 12 Uhr nur folgende Frage richtig beantworten: „Welcher Hit stammt von Scooter?“ Als Antwortmöglichkeiten zur Auswahl stehen: „Mirror“, „Hyper, Hyper“ oder „Tricky Tricky“. Hier geht es zum Gewinnspiel.

Corona-Regeln, Veranstaltungsinfos und Künstler

Bis zu 6000 Besucher dürfen in der beheizten Mega-Arena feiern. Voraussetzung ist, dass Sie geimpft oder genesen sind oder aber einen negativen PCR-Test vorweisen können. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Bei der Veranstaltung stehen noch folgende Künstler auf dem Line Up: Lari Luke, Mariana BO, Mike Perry, Neelix, HouseKasper und No.Mads.

Von OZ