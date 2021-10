Neustadt-Glewe

Nachdem das Elektro-Festival „Airbeat One“ und die abgespeckte Variante „Airbeat One Limited Edition“ in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) in diesem Jahr coronabedingt abgesagt wurde, gibt es doch noch ein Schmankerl für Elektro-Fans: Die Band Scooter rund um Frontmann H. P. Baxxter wird am 6. November das Flugplatzgelände zum Beben bringen: Erwartet werden zudem das niederländische EDM-Duo W&W, bestehend aus Willem van Hanegem und Ward van der Harstin, der deutsche DJ Neelix sowie weitere DJs aus der Elektro-Szene.

Gefeiert wird mit bis zu 6000 Besuchern in der sogenannten „Mega Arena“. Mit 5000 Quadratmetern Fläche sei es das größte transportable Zirkuszelt Europas, so Eventmanager Sebastian Eggert, der auch das Airbeat One Festival veranstaltet. Fans des Airbeat One kennen das Zelt bereits vom Elektro-Festival. „Nun wird es noch größer“, verrät Sprecher Oliver Franke von der Berliner PR-Agentur Berlinièros. „Die Zeltstadt wird einer Indoor-Location in nichts nachstehen. Es wird durch ein Heizsystem kuschelig warm, sodass man im T-Shirt tanzen kann“, verspricht er.

„Dass wir Scooter gewinnen konnten, ist toll“

Genutzt wird es gleich für zwei Veranstaltungen: Am 30. Oktober findet dort die „I Am Hardstyle Show“ mit dem niederländischen DJ Brennan Heart sowie neun weiteren DJs statt, die ursprünglich in der Kongresshalle Schwerin geplant war. „Weil wir dafür aufgrund der derzeitigen Situation keine Genehmigung bekommen haben, haben wir uns entschieden, die Location zu wechseln und eine noch größere Party in der Mega Arena in Neustadt-Glewe zu veranstalten“, so Franke. So sei auch die Idee entstanden, das Zelt für eine weitere Veranstaltung zu nutzen.

„Dass wir Scooter dafür gewinnen konnten, ist natürlich toll“, freut sich Franke. „Er ist ein richtig krasser Act und war noch nie beim Airbeat, deswegen ist das für uns etwas ganz Besonderes.“ Mit dabei sind auch der Spanier Danny Avila, der seinen 2018-Hit „Too Good To Be True“ im Gepäck hat, den er mit dem US-Rapper Machine Gun Kelly aufnahm. Für Frauen-Power hinter den Turntables sorgen Lari Luke und Mariana BO. Letztere kombiniert ihr Spiel auf der Geige mit elektronischer Musik. Erwartet werden zudem die DJs Mike Perry, HouseKasper und No.Mads.

Tickets unter:www.me-events.de

Von Stefanie Büssing