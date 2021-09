Noch immer sichert die Polizei Spuren an dem sechs Kilo schweren Stein, den ein unbekannter Täter am Dienstag von einer Autobahnbrücke auf einen fahrenden Transporter warf. Die Chancen sind nicht schlecht, dass der Fall so aufgelöst werden kann. Ein Experte erklärt, welche Gefahr für den Fahrer bestand.