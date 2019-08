Prerow

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Darß sind am Donnerstag mehrere Menschen, darunter zwei Kinder, schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war am Morgen ein 55-jähriger Autofahrer aus Sachsen mit seinem Geländewagen auf der L21 in Richtung Prerow, als er in der sogenannten „Ellenbogenkurve“ zwischen Wieck und Prerow offenbar die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem VW eines 75-jährigen Niedersachsen zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden der 55-jährige Geländewagenfahrer und zwei zwölfjährige Kinder auf dem Rücksitz schwer verletzt. Auch der 75-jährige Niedersachse und seine 73 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich schwer. Die 56-jährige Beifahrerin des Geländewagens wurde leicht verletzt. Die Verletzten wurden mit zwei Hubschraubern, mehreren Rettungswagen und einem Notarztwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ursache für den Unfall ist laut Polizei nach ersten Erkenntnissen, dass der Geländewagenfahrer offenbar bei nasser Fahrbahn zu schnell in die Kurve gefahren ist.

Der entstandene Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 21 musste für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden. Gegen 13 Uhr war die Straße wieder frei befahrbar.

