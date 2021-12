Teschendorf - Second-Hand-Artikel für Kinder: So will eine Hamburgerin in MV neu durchstarten

Von Hamburg ins beschauliche Teschendorf bei Rostock, um ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft zu setzen: Andrea Eschner verkauft ab dem 3. Januar gebrauchte Kinderkleidung, Spielzeug und Bücher mitten in dem beschaulichen Dorf. Ab sofort kann ausrangierte Kleidung abgegeben werden.