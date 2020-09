Boltenhagen/Külungsborn/Warnemünde/Binz

Ob Boltenhagen, Kühlungsborn, Warnemünde oder Binz: Die Ostseebäder an MVs Küste sind im Moment voller Menschen. Die Hotels sind ausgebucht, vor den Imbissen bilden sich Schlangen und auf den Promenaden wird es eng. Zwar sind die Ferien vorbei und auch der Hochsommer verabschiedet sich zusehends, dennoch ist die Nachfrage nach MV ungebrochen. Eine Spurensuche.

„Meine Güte, so viele Menschen“, sagt die Rostockerin Helga Zackel zu ihrer Begleitung, nachdem sie soeben an der Kühlungsborner Seebrücke angekommen ist. Schon der Rebus, mit dem sie die Reise ins Ostseebad angetreten hat, sei sehr voll gewesen. „Aber das war ja zu erwarten“, sagt die Rostockerin, die das schöne Wetter bei einem Kaffee an frischer Luft genießen möchte. Rundherum, in den Fischbrötchenbuden und Bäckereien, bilden sich Schlangen bis auf die Straße.

Anzeige

Ungewöhnlich hohe Nachfrage im September

„Die Nachfrage ist ungewöhnlich hoch für einen September“, heißt es aus der Kühlungsborner Kurdirektion. Die Hotels seien voll ausgelastet. „Wir müssen die Menschen schon auf die Nebenorte verweisen.“ Kurzfristige Unterbringungen seien kaum mehr möglich. Michaela und Alexander Keller aus dem Wolfsburger Umland hatten noch Glück. „Wir haben für das Wochenende noch eine Ferienwohnung bekommen. Die Hotels waren leider schon alle ausgebucht“, sagt Michaela Keller.

Weitere OZ+ Artikel

Zur Galerie Keine Parkplätze, volle Hotels und Promenaden: Ein Samstag in Kühlungsborn und Warnemünde in Bildern

„Noch haben wir keine konkreten Zahlen, aber auch die Insel ist gerade zum Wochenende sehr voll“, sagt die Sprecherin des Tourismusverbandes Rügen, Judith Kleinsorge. Der Besucherverkehr konzentriere sich hier vor allem auf die Ostseebäder Binz und Sellin. „Aber auch Baabe und Gören sind in diesem außergewöhnlichen September noch unerwartet gut besucht.“

Wetter und Corona

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Westen von MV. „Man bekommt bei uns einfach kein Zimmer mehr“, sagt der Bürgermeister von Boltenhagen, Raphael Wardecki. Zwei Faktoren seien dafür entscheidend: Das gute Wetter und Corona. Denn die Unsicherheiten im Bereich Fernreisen sorge für stärkere Nachfrage an MV´s Küste. Und auch auf den Straßen an der Küste dominieren Bilder wie im Hochsommer: Zwischen Kühlungsborn und Warnemünde trifft man auf zahlreiche Oldtimer- und Motorradkolonnen. Auf der B105 Richtung Darß herrscht viel Verkehr.

Währenddessen hat auch die Strandbahn in Warnemünde große Mühe ihre gewohnte Route am Alten Strom zu fahren. Viele Menschen versperren den Weg. An der Strombrücke erklingen Seemannslieder auf einem Akkordeon. Menschen lachen, ein Paar tanzt zu der Musik. Es herrscht lockere und gelassene Stimmung im alten Fischerdorf. „Wir sind seit dem frühen Morgen da. Und es wird immer voller“, sagt Carmen Pregla, die mit ihrer Schwester Rita Beil aus Sachsen-Anhalt für einen Wochenendausflug nach Warnemünde gekommen ist.

Potenzial für 200 Prozent Auslastung

„Es sind vor allem viele Berliner“, sagt Beil, die das an den Kennzeichen der im Ostseebad parkenden Autos fest macht. Und tatsächlich: An der Parkstraße Richtung Diedrichshagen, sind alle Plätze belegt. Es dominiert das große B. „Die Menschen haben halt Nachholbedarf“, erklärt Evi Krüger aus Berlin, warum es sie und viele aus der Hauptstadt im Moment für einen Kurzausflug auf die Warnemünder Promenade zieht. Denn erst seit 4. September dürfen Tagesgäste MV wieder besuchen. „Wir rechnen mit bis zu 70 000 Besuchern pro Tag im ganzen Land“, sagt Tobias Woitendorf, Geschäftsführer vom Tourismusverband MV.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach.

Es keimt Optimismus in der Tourismusbranche. „Wenn man nur die Nachfrage bedenkt, dann könnten wir in den Hotels des Ostseebades locker 200 Prozent unterbringen. Aber leider müssen wir viele enttäuschen und täglich in Größenordnungen absagen“, sagt Frank Martens vom Rostocker Tourismusverein.

Ein hellblaues Auge für die Tourismusbranche in MV?

Ob es die Hoffnung gibt, die Verluste aus den Lockdown-Monaten aufzufangen? „Das wird schwer. Immerhin fehlen uns 40 Prozent des Jahresumsatzes. Aber wir in MV haben die Möglichkeit mit einem hellblauen Auge davon zu kommen“, sagt Martens. Und auch Tobias Woitendorf sieht Möglichkeiten, dass die Branche in MV besser aus der Krise kommt als andere Regionen.

„In den Metropolen lebt die Branche vom Flugreiseverkehr, Kongressen, Tagungen und Shopping. All diese Zweige leiden heute noch stark. In MV haben wir den Vorteil des ausgeprägten Erholungstourismus.“ Blicke man nur ein paar Monate zurück, hätte man sich nämlich nicht vorstellen können, dass die Auslastung in den Seebädern im September so hoch ist. Und das zeigen auch die Zahlen: „Während im März noch 80 Prozent der Unternehmen angegeben haben, dass sie ohne Unterstützung nicht überleben können, waren es im August nur noch 19 Prozent“, sagt Woitendorf.

Trotz Positiv-Trend: Pleitewelle im Frühjahr 2021?

Als Gewinner der Krise möchte er MV jedoch nicht bezeichnen. „Ja, wir hatten Vorteile, aber es gibt immer noch Unternehmen in touristisch nicht so gut erschlossenen Regionen des Landes, die es sehr schwer haben.“ Deshalb sei es noch zu früh für Euphorie.

„Zwar rechnen wir bis in den Oktober noch mit überproportional guten Zahlen, aber ab November wird es schwer“, sagt der Chef des Landestourismusverbands. Schließlich wisse man noch nicht, wie sich die Ausbreitung des Virus entwickelt und wie die touristischen „Magnetveranstaltungen“ wie Weihnachtsmärkte oder Sylvester durchführbar sein werden. „Im Frühjahr 2021 droht uns eine Pleitewelle. Und das Land baut gerade an einem Winter-Wirtschaftsprogramm.“ Staatliche Hilfen seien dann vor allem für die Peripherie entscheidend.

Von Moritz Naumann