Neubrandenburg

Die seit 15. April geltende Einreisesperre ist wegen gesunkener Corona-Infektionszahlen seit Dienstag aufgehoben worden, wie der Landkreis in Neubrandenburg mitteilte. Dies sei möglich, weil die Zahl der amtlich registrierten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner inzwischen an sechs aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 150 unterschritten habe, hieß es vom Landkreis. Mindestens fünf Tage müsse dieser Wert unterschritten sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag in dem Landkreis bei 101. Vor dem 15. April hatte dieser Wert an mehr als drei Tagen über 150 gelegen und das Gesundheitsamt hatte das Infektionsgeschehen als „diffus“ eingeschätzt.

Wegen der Corona-Lage dürfen Touristen aus anderen Bundesländern aber weiter grundsätzlich nicht nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. Dies legt die Corona-Landes-Verordnung fest.Zudem gilt im Landkreis Vorpommern-Greifswald, zu dem die Ostsee-Insel Usedom gehört, eine Einreisesperre für alle Auswärtigen wegen der Corona-Lage, auch für Bewohner anderer Regionen aus MV. Dies hatte die Polizei in den letzten Wochen immer wieder kontrolliert und etliche Autofahrer zum Umkehren gezwungen.

