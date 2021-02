Neubrandenburg

Der Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, Heiko Kärger (CDU), hat sich in einer Videobotschaft an die Kreisbewohner gewandt. Nach einem leichten Eingriff im vergangenen Jahr habe es Komplikationen gegeben, „es ging was schief“, sagte Kärger in dem Zwei-Minuten-Clip, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Er sei nun in einer Klinik in Sachsen erneut operiert worden. „Dieser Eingriff ist sehr gut verlaufen, ich fühle mich entschieden besser und hoffe doch, dass ich bald wieder auf Arbeit erscheinen werde.“ Details zu seiner Erkrankung nannte er nicht. Ein Vorteil sei jedoch, dass er einige Kilo abgenommen habe.

Er habe in den vergangenen Wochen mit Erschrecken festgestellt, wie die Corona-Fallzahlen im Kreis gestiegen sind. Nun sei er froh, dass die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter 50 (Stand: Mittwoch 48,0; Donnerstag 58,5) gesunken sei. Kärger dankte allen Bürgern, die zu dieser Entwicklung beigetragen haben. In der Botschaft heißt es abschließend: „Ich hoffe, dass wir bald durch diese Pandemie durchgekommen sind.“

Von Joachim Mangler