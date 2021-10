Der Stralsunder Künstler Ian Wiskow will einen sagenumwobenen Drachen nachbauen, der in Dargun im Klostersee gelebt haben soll. Das Ziel: die Stadt zu einem Tourismusmagnet machen. Dafür hat sich der Künstler schon einige „Kunststückchen“ überlegt, die „Nessie“ aus MV drauf haben soll.

Ian Wiskow will den Drachen aus einer Sage im Darguner Klostersee zum „Leben“ erwecken: In seiner Werkstatt in Stralsund bastelt er an dem ersten Prototyp für die Unterwasserkonstruktion, die später mit einem Panzer verkleidet aus dem See auftauchen soll. Quelle: Ove Arscholl