Es ist die große Attraktion der diesjährigen Hanse Sail: Der polnische Großsegler „Dar Mlodziezy“ legt am Donnerstag am Passagierkai von Warnemünde an und bietet Besuchern Einblicke in die Arbeit an Deck eines traditionellen Windjammers. Dass es jedoch gar nicht so einfach war, das Schiff von einem Ausflug nach Rostock zu überzeugen, wofür es eigentlich gebaut wurde und was Besucher auf dem Schiff erwarten können, hat die OSTSEE-ZEITUNG herausgefunden.

„Ursprünglich wollte die Dar Mlodziezy nicht nach Rostock“, sagt Wolfgang Bischoff vom Rostocker Hanse Sail Verein. Denn eigentlich sei es für die großen Weltmeere gemacht. „Die Dar Mlodziezy ist einfach zu groß für die Ostsee.“ Seit nun mehr knapp 40 Jahren ist es im Dienst und das erste in Polen gebaute Hochsee-Segelschiff, das die Erde an einem Stück umrundet hat. „Vor zwei Jahren erst hat das Schiff letztmals die ganze Welt umsegelt“, weiß Bischoff zu berichten.

Ein rasantes Ausbildungsschiff

Es dient der Maritimen Universität von Gdynia als Ausbildungsschiff für den polnischen Seefahrernachwuchs und ist regelmäßig Teilnehmer an den renommierten Regatten und Ralleys für Großsegler auf der ganzen Welt. Dabei hat das Schiff bereits mehrfach einen der vorderen Plätze belegt. Außerdem besuchten zahlreiche gekrönte Häupter und Regierungschefs die Häfen dieser Welt an Bord des Segelschiffes.

Wolfgang Bischoff hat einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, um den Windjammer für das maritime Event in diesem Jahr gewinnen zu können. Er wandte sich daher direkt an den Rektor der maritimen Universität von Gdynia, Adam Weintritt.

Erster Anlauf: Rostock

Er appelliert an die Geschichte des Schiffes. Schließlich war das erste Reiseziel der „Dar Mlodziezy“, das bislang 250 Fahrten mit knapp 1000 Hafenanläufen durchgeführt hat, ausgerechnet Rostock. Das war überzeugend. „Außerdem haben wir ja eine gute Beziehung zu Polen“, sagt Bischoff.

Der Kapitän der „Dar Mlodziezy“ ist Artur Król. Er hat am 15. Juni die Aufgabe übernommen, war aber bereits von 2009 bis 2013 Kommandant auf der Dar Mlodziezy, kennt das Schiff daher sehr gut. „Da habe ich bereits einige Jahre Erfahrungen als Kommandant einer 196 Mann starken Besatzung sammeln können“, sagt der 49-Jährige.

Daten der „Dar Mlodziezy“ Der Großsegler „Dar Mlodziezy“ wurde 1981 nach Plänen des Schiffsarchitekten Zygmunt Choreń in Danzig aus Stahl so gebaut, dass es sich für Weltumsegelungen eignet. Bei einer Reisegeschwindigkeit von bis zu 30 km/h kann das Schiff rund 60 Tage auf See bleiben, ohne einen Hafen anzusteuern. Auf einer Länge von knapp 109 Metern und einer Breite von knapp 14 Metern kann der Großsegler knapp 250 Passagiere befördern. Die Gesamtfläche der über 20 Segel beträgt knapp 3000 Quadratmeter. Das Schiff verfügt über zwei 750 PS starke Dieselmotoren.

Ein Prototyp für die sowjetische Handelsflotte

Was das Besondere an der Dar Mlodziezy sei? „Es ist ein Prototyp einer Klasse von sechs Schwesterschiffen.“ Die Sowjetunion baute damals nach dem Vorbild des Windjammers die Schiffe Mir, Druschba, Pallada, Chersons und Nadezhda für die eigene Handelsflotte. Der Vorgänger der Dar Mlodziezy war die Dar Pormoza, die 1910 gebaut und ab 1930 als Segelschulschiff für die Marineakademie von Gdynia im Dienst war.

Die aktuelle Besatzung besteht laut Król aus 30 permanenten Crewmitgliedern und um die 140 Kadetten, also Auszubildenden für die polnische Marine. Hauptaugenmerk der Ausbildung liege in der Navigation. „Kadetten überprüfen hier die Theorie aus den universitären Vorlesungen in der Praxis. Ein Nebeneffekt ist natürlich auch die Arbeit im Team, die für den Betrieb eines solchen Schiffes natürlich ungemein wichtig ist.“

In den Rahen der „Dar Mlodziezy“ arbeiten die Crewmitglieder mitunter in einer Höhe von fast 60 Metern. Quelle: Andre Micheel

Ein zweiter Heimathafen

Um auch in der Corona-Krise eine Ausbildung zu ermöglichen, wurden sämtliche Crewmitglieder mit Priorität geimpft – ein Novum, wenn man bedenkt, dass in Polen bislang knapp 46 Prozent vollständig geimpft sind.

Warum das Schiff sich auf maritimen Events wie der Hanse Sail präsentiert? „Wir nehmen manchmal an solchen Veranstaltungen teil, um das Budget für die Wartung des Schiffes zu verbessern“, sagt der Kapitän. Rostock ist dabei eine Zwischenstation auf dem Weg nach Bremerhaven. „Die Stadt gilt sozusagen als zweiter Heimathafen von der Dar Mlodziezy.“ Kein Wunder, bieten sich von hier doch beste Möglichkeiten über Nordsee und Atlantik die Weltmeere zu befahren.

Segeln mit der Dar Mlodziezy

Was die Besucher der Hanse Sail auf und von dem Schiff erwarten dürfen? „Sie können die Atmosphäre des Lebens auf einem Großsegler wie in der Vergangenheit erleben“, sagt Król. Die „Dar Mlodziezy“ plant eine Ausfahrt am Samstag, 7. August von zehn bis 16 Uhr. Erwachsene zahlen 110, Kinder 90 Euro für die Mitfahrt. Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis oder ein Impf- beziehungsweise ein Genesungsnachweis. Die Verpflegung auf der Tour ist inklusive. Die Teilnahme kann online unter hansesail.com gebucht werden.

