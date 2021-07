Rostock

Fast sieht es in Warnemünde so aus, als gäbe es die Pandemie gar nicht. Händlerstände, bunter Trubel, Sonnenschein – zur 83. Warnemünder Woche zieht wieder richtig Leben ins Ostseebad ein. Offizielle Eröffnung der maritimen Festwoche ist zwar erst am Sonnabend. Am Alten Strom, auf der Promenade und bei den Seglern auf der Mittelmole war aber auch schon am Freitag richtig viel los.

50 bis 60 Segler bereiten sich schon jetzt auf die Europameisterschaft der Contender ab Dienstag vor. Revier checken, einsegeln – das haben die Sportler schon am Freitag gemacht. Unter ihnen auch Contender-Weltmeister Max Billerbeck. Diesmal ist es in Warnemünde wegen der Pandemie „nur“ eine EM. „Die Bedingungen sind traumhaft. Sonne scheint, Wind haben wir auch“, so die Profisegler. Bei 15 Knoten, in Spitzen 18, machten sich die Segler gegen Mittag auf den Weg raus auf die Ostsee vor Warnemünde.

Zur Galerie Bilder vom ersten Tag der 83. Warnemünder Woche

Mit dabei auch André Budzien aus Schwerin. Für ihn ist es die erste Meisterschaft im Contender. Er segelt sonst etwas kleinere Boote, Finn und OK-Jollen. Für Letztere holte er bei der 81. Warnemünder Woche den Weltmeistertitel. „Für mich ist der Contender Neuland, mal schauen, wie es wird“, sagt er. Für alle Segler aber ist es der erste größere Wettkampf seit Pandemiebeginn.

Hochzeitstag und Urlaubsausflug über die Bummelmeile

Während sie sich auf die Meisterschaft konzentrieren, erleben Sabrina und David Nowitzke ihren ganz eigenen Moment auf der Warnemünder Woche. Frisch vom Standesamt kommend, schlendern sie mit einer kleinen Hochzeitsgesellschaft von der Brücke am Alten Strom bis zum Teepott. „Wir haben heute Morgen geheiratet“, berichten sie strahlend und nehmen Glückwünsche von Fremden, die sich für die beiden freuen, auf der Bummelmeile entgegen.

Programm Warnemünder Woche Sonnabend: 14 Uhr Eröffnungsprogramm im Kurhausgarten, 19 Uhr Eröffnungskonzert mit dem Trio „Choralconcert“ in der Kirche Warnemünde. Sonntag: ab 12 Uhr Musik und HMT-Konzert im Kurhausgarten. Montag: 16.30 Uhr Konzert mit Tom Piano im Kurhausgarten. Dienstag: 16.30 Konzert mit den Warnemünner Jungs im Kurhausgarten. Mittwoch: ab 14 Uhr Wiro-Sporttag im Kurhausgarten, mit dabei unter anderem Nasenbären, Nachwuchs FC Hansa, Goalball, Olympischer Ruderclub, PSV Rostock, Seawolves, SV Warnemünde. Donnerstag: ab 16 Uhr Rauch auf dem Wasser XVII – Das Open Air Am Meer im Kurhausgarten: 20.20 Uhr Konzert mit Ola van Sander & Jugend rockt, 19 Uhr Konzert mit Bad Penny. Freitag: 16 Uhr Konzert mit Jack Beat. Sonnabend, 9. Juli: ab 15 Uhr Shanty-Nachmittag mit SingManTau, De Klaashahns, Luv un Lee und Breitlings im Kurhausgarten. 19 Uhr Concertroyal in der Kirche Warnemünde. Sonntag, 10. Juli: ab 15 Uhr Warnemünde-Nachmittag im Kurhausgarten – bunte Unterhaltung mit Musik und Tanzdarbietungen mit Trachtengruppe und Auftritten Warnemünder Künstler.

Auch die Promenade parallel zum Strand war am Freitag Ziel vieler Rostocker und Urlauber. Josefine Königbauer war unterwegs mit ihren drei Kindern Ruben, Felicitas und Tassilo. „Wir sind regelmäßig in Warnemünde und machen Urlaub“, berichtet die Berlinerin. Dass sie ausgerechnet zur Warnemünder Woche da sind, sei aber Zufall. „Für die Kinder ist es aber toll. Für sie ist richtig was los und es passiert mal wieder was“, sagt sie.

Bühnenprogramm startete mit Bundespolizeiorchester

Am Strom und auf der Promenade reiht sich mit etwas mehr Abstand als in den Vorjahren Stand an Stand. Eigentlich ein Bild wie sonst auch bei der Warnemünder Woche – und doch fehlt etwas. Regine Regenthal vom Warnemünde-Verein hatte es zuvor angekündigt: Drachenboot- und Waschzuberrennen müssen ausfallen, genauso wie Beachvolleyball am Strand und das große Shanty-Singen. Eine Bühne vor dem Leuchtturm gibt es nicht.

Für das Bühnenprogramm geht es in diesem Jahr in den Kurhausgarten. Dort sind Stühle und Bänke mit genügend Abstand zueinander aufgestellt. Wer hineinmöchte und sich die kostenlosen Konzerte anhören will, muss sich per Luca-App registrieren. Das erste Konzert in diesem Jahr bestreitet das Bundespolizeiorchester aus Berlin.

Dessen Chefdirigent Gerd Herklotz begrüßt das Publikum beinahe überschwänglich: „Für wen ist es das erste Konzert seit Pandemiebeginn?“, fragt er die Zuschauer. Zahlreiche Arme gehen nach oben. „Für uns auch – und wir freuen uns riesig“, kündigt Herklotz an, bevor das Orchester mit dem maritimen Stück „Anker gelichtet“ das Konzert beginnt und die Warnemünder Woche auch musikalisch eröffnet.

Von Michaela Krohn