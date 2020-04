Leben in der Corona-Krise - „Segen to go“: So finden Andachten und Gottesdienste zu Ostern in MV statt

Auch in Mecklenburg-Vorpommern fällt Ostern in diesem Jahr nicht aus. Trotzdem bleibt es dabei: Gottesdienste in Kirchen wird es nicht geben. Allerdings bieten die Gemeinden überraschende Lösungen an, um den höchsten christlichen Feiertag zu begehen.