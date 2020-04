Segler in MV bleiben in Corona-Krise optimistisch: Neue Saison wird kommen

Rostock/Stralsund

Die Segler der mehr als 80 Segelvereine in Mecklenburg-Vorpommern warten immer noch auf den „richtigen“ Saisonstart. Aber: Segler bleiben auch in Corona-Zeiten Optimisten, trotz vieler Regattaabsagen. „Unsere große Hoffnung ist, dass wir bald so viel wie möglich nachholen können“, sagt Serge von Weber (66), Vorsitzender des Rostocker Yachtclubs. Der Verein hat etwa 250 Mitglieder und betreut 120 Liegeplätze im Rostocker Stadthafen.

„Wir halten uns an die Hinweise der Wasserschutzpolizei“, erklärt von Weber. Sportboothäfen, Marinas, Yachtclubs sowie Bootshausanlagen bleiben demnach für den Publikumsverkehr geschlossen. Arbeiten an den Booten seien jedoch erlaubt, das Zu-Wasser-Lassen der Boote dagegen nicht. Bei den Arbeiten an den Booten könne der Sicherheitsabstand eingehalten werden oder jeder für sich allein werkeln.

Saisonstart ist immer noch ungewiss

Beim Kranen und Slippen sei dies nicht möglich, da würden immer mehrere Helfer gebraucht. „Mit den Einschränkungen können wir leben“, sagt von Weber. Die Arbeiten würden nur an jedem zweiten Boot erlaubt, überwacht vom Hafenmeister.

„Wann wir richtig in die Saison starten können, ist ungewiss“, sagt er. Wahrscheinlich werden sich die Einschränkungen noch bis in den frühen Sommer hinziehen. Laut Wasserschutzpolizei ist die Ausfahrt auf Gewässern mit dem eigenen Boot erlaubt. Auch der Aufenthalt und die Übernachtung auf dem eigenen Boot im Sportboothafen oder auf Gewässern ist gestattet.

Vereine bauen gemeinsam Kran

Ein positives Ereignis haben die Rostocker Segler für dieses Jahr aber garantiert: „Wir bauen gemeinsam mit dem Mecklenburgischen Yachtclub Rostock den ersten stationären Kran“, kündigt von Weber an.

„Einfach segeln“ lautet der Slogan des Stralsunder Skipperpaars Diana Schneider (38) und Frank Matschukat (49), die mit ihren beiden Yachten in der Nordmolen-Marina der Hansestadt liegen. Leichter gesagt als getan in dieser Saison. „Wir haben zur Zeit etwa 95 Prozent unseres vergleichbaren Buchungsaufkommens gegenüber der Saison 2019 verloren“, sagt Skipper Frank Matschukat. Er bereitet mit seiner Lebensgefährtin Diana Schneider gerade die beiden Charter-Boote für die neue Saison vor. Beide befürchten, dass diese womöglich ins Wasser fallen wird.

Hafenmeister: viel weniger Segelboote als früher

Das Skipper-Paar hat auf Messen für seine Ostsee-Törns geklappert, um wieder viele Gäste an die Küste zu locken. „Die Gäste, deren Buchungen mit Bezahlungen bereits eingegangen sind, haben von uns Gutscheine bekommen“, so Matschukat. „Allerdings bekommen wir leider zur Zeit keinerlei neue Anmeldungen, weil niemand weiß, wie es weiter geht“.

Nordmolen-Hafenmeister Stefan Wegner meint: „Zur Zeit liegen genau 35 Segelboote bei uns an der Pier – unter normalen Bedingungen lagen hier Mitte April bereits etwa 150 Schiffe“. Wegner, der momentan von seinem Arbeitgeber auf Kurzarbeit gesetzt wurde, hofft, dass ab 20. April der reguläre Marina-Betreib wieder aufgenommen werden kann.

Von Bernhard Schmidtbauer/ Christian Rödel