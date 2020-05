Seit drei Monaten Stillstand: Warum Rostocks Kraftwerk nicht mehr ans Netz darf

Rostock

Den Himmel über Rostock trübt keine graue Wolke – jedenfalls keine aus dem Steinkohlekraftwerk im Seehafen: Das einzige Großkraftwerk des Landes ist nämlich Bereits Anfang Februar außer Betrieb gegangen. Unbemerkt von der Öffentlichkeit.

Mit dem bereits beschlossenen Kohleausstieg der Bundesregierung hat das aber nichts zu tun – noch nicht: „Unser Strom ist derzeit aber zu teuer für den Markt. Das ist ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird“ sagt Kraftwerkschef Axel Becker.

Reichlich Wind und Sonne

Denn was das Thema saubere Energieerzeugung angeht, waren die ersten Monate des Jahres schon ziemlich dicht am Ideal: Schon seit Januar deckt Deutschland nämlich einen Großteil seines Energiehungers aus erneuerbaren Quellen.

Das beste Beispiel ist der Februar. Laut Nachberechnungen des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg wurden in dem Monat 20,2 Gigawattstunden (GWh) Strom aus Windkraft erzeugt – fast die Hälfte der gesamten Stromproduktion in Deutschland. Gerade mal 2,5 GWh stammten aus Steinkohlekraftwerken.

Im April lieferten Steinkohlekraftwerke in der gesamten Republik sogar nur noch 1,3 GWh. Aus erneuerbaren Quellen – also aus Windstrom, Solaranlagen, Wasserkraftwerken und den sogenannten Biomasse-Kraftwerken – kamen zusammen mehr als 20 GWh. „Die erneuerbaren Quellen sind derzeit unschlagbar. Zumindest was den Preis angeht“, sagt Becker.

Preise im Tiefflug

Bereits seit 2008 kennt der Strompreis nur noch eine Richtung – nicht für den Verbraucher, aber an den Börsen: Es geht nach unten. Kostet beispielsweise eine GWh an der europäischen Strombörse Epex Spot in Paris im Oktober 2008 noch mehr als 115 000 Euro, so waren im April 2020 nur noch 15 000 Euro fällig – ein Zehntel. Ursache dafür sind die sinkenden Öl- und Gaspreise weltweit. Mitunter hätten die Erzeuger, also die Kraftwerke, ihren Kunden sogar Geld zahlen müssen, damit sie Strom abnehmen.

Kommentar: Stillstand zeigt: Auch Rostocks Kohle-Kraftwerk muss „grün“werden

Besonders betroffen von diesen Tendenzen sind die Steinkohlekraftwerke. Ihr Brennstoff muss aus Übersee importiert werden, ist entsprechend teuer. Mit der Windkraft sind Kraftwerke wie das im Seehafen derzeit nicht konkurrenzfähig. „Unser Mutterkonzern, EnBW aus Karlsruhe, hat daher entschieden, uns vorerst vom Netz zu nehmen“, sagt Rostocks Kraftwerkschef Becker.

Nur Ostern war Rostock am Netz

Anfang Februar wurde das Kraftwerk in der Hansestadt runtergefahren, nur zu Ostern ging es kurze Zeit wieder ans Netz – als Sicherheit. „Das wir mal eine Zeit lang keinen Strom erzeugen, ist normal. Aber diese lange Zeitspanne ist schon sehr ungewöhnlich“, sagt Becker. Nicht Gesetze aus Berlin oder Brüssel, sondern der Markt hätten derzeit das zumindest vorübergehende Aus für die Steinkohle geregelt. „Es gibt ein Überangebot an regenerativer Energie.“

Und zumindest bis Mitte Juni wird sich daran auch nichts ändern: Im Kraftwerk Rostock gibt es eine große Revision. Drei Wochen lang werden die Anlagen gewartet und modernisiert. „Unter anderem stehen Arbeiten an unserer Rauchgas-Entschwefelung an.“

Von Andreas Meyer