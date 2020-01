Bei einer Schwerpunktkontrolle zum Thema Handy am Steuer sind der Polizei am Dienstag 81 Verkehrsteilnehmer ins Netz gegangen, vor allem Autofahrer. 100 Beamte waren dafür in ganz Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Jetzt sollen die Kontrollen fortgesetzt werden.