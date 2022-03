Rostock/Berlin

Der Hilferuf des ukrainischen Präsidenten Selenskyj an die Parlamentarier des Bundestages hat ein vielstimmiges Echo ausgelöst. Selenskyj bekräftigte seinen Wunsch nach Unterstützung, etwa in Form von Waffenlieferungen, und dass er die Nato im Krieg an seiner Seite wissen möchte. Doch die Abgeordneten gingen nach langem stehenden Applaus einfach zur Tagesordnung über. Ein Umstand, der beinahe einhellig Kritik bei Lesern hervorgerufen hat.

„Mit immer mehr Waffenlieferungen nimmt das doch kein Ende“

Heike Lieder-Conrad reiche das Wissen, dass unschuldige Menschen getötet werden. „Es muss endlich etwas passieren. Russland muss gestoppt werden. Wenn Putin dieses Massaker gewinnt, dann rückt der Fanatiker immer weiter vor. Wie lange wird es dauern, bis er an Deutschlands Grenze steht?“ Margit Nemec findet: „Der Westen muss der Ukraine alles, was sie braucht, zur Verfügung stellen, um diesen Angriffskrieg zu bestehen. Die Ukraine verteidigt uns alle mit.“ Enrico Brandt betont: „Jedes unabhängige Land hat verdammt noch mal das Recht, sich zu verteidigen und um Hilfe zu bitten.“ Damit kontert Brandt etwa der Kritik von OZ-Leserin Petra Hössel, sie schreibt: „Herr Bundeskanzler, wenn sie noch ein bisschen gesunden Menschenverstand haben, dann geben Sie ihm nichts mehr.“ (Hössel spricht hier von Geld und Waffen zur Verteidigung; (Anm. d. Red.). Weiter erklärt sie: „Mir tun natürlich die ganzen Unschuldigen leid, aber auf beiden Seiten. Aber mit immer mehr Waffenlieferungen nimmt das doch kein Ende.“

Thomas Löffel meint: „Wir haben mit Waffenlieferungen schon zu viel getan. Und das bei unserer Geschichte mit Russland.“ Christa Liebe ist der Ansicht: Mit dieser Rede gieße Selenskyj nur noch mehr Öl ins Feuer. „Seine Forderungen könnten zum dritten Weltkrieg führen. Er soll sich an einen Tisch mit Putin setzen und den Krieg auf diplomatischem Weg beenden.“ Das Angebot zur Neutralität wäre eine gute Lösung, ist Liebe überzeugt.

Ansprache des ukrainischen Präsidenten folgt das Thema Impfpflicht

Zur für viele Leser ausbleibenden würdevollen Reaktion der Parlamentarier auf die Rede Selenskyjs notiert Reinhard Messing: „Unabhängig von den Vorwürfen und Forderungen Selenskyjs sowie der Frage einer möglicherweise daraus resultierenden parlamentarischen Debatte wäre es ein (notwendiges) Zeichen von Respekt und Solidarität gewesen, die Sitzung für kurze Zeit zu unterbrechen, um Gelegenheit zum Nachdenken und Austausch zu bieten. Ohne Unterbrechung geschäftsmäßig in der Tagesordnung weiterzumachen, ist in der Tat würde- und respektlos.“

Dieter Müller sieht es so: „Ganz ehrlich. Was sollen die denn noch machen? Militärisch eingreifen darf die Nato nicht, solange kein Mitglied angegriffen wird. Und die Gefahr eines Weltkrieges ist einfach zu groß. Mit einem Energieembargo schneiden wir uns ins eigene Fleisch. Mehr als Flüchtlingshilfe ist einfach nicht drin.“

Selenskyj hat der deutschen Außenpolitik den Spiegel vorgehalten

Michael Broschart empfindet es grundlegend anders: „Präsident Selenskyj hat einen Appell an den Bundestag gerichtet. Er sprach von einer Mauer, die durch Europa verläuft. Zwischen dem friedlichen Teil Europas und dem Teil, in dem Krieg herrscht. Symbolisch wollte er die Bundesregierung wachrütteln, doch endlich die Tragweite des Krieges zu verstehen. In der Hoffnung, dass Deutschland den Beitrag leistet, den man vom Land des Holocausts erwarten kann und das doch so stolz auf seine Erinnerungskultur ist.“ All das sei vergebens gewesen, so fasst es Borschart auf. „Nach der eindrucksvollen Rede und dem affektierten Applaus danach wurde nicht etwa darüber diskutiert, wie man die Ukraine noch besser unterstützen kann, nein, die Tagesordnung sah eine Debatte über die Impfpflicht vor.“ Ein weiterer trauriger Tiefpunkt deutscher Politik sei das gewesen, bilanziert der Leser. „Und ganz ehrlich, ich kann mir diese emotionslose und kalte Ignoranz nicht mehr erklären. Es ist peinlich, beschämend und unerklärlich.“

Von Juliane Lange