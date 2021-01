Das Ende ihres Berufslebens hatte sich Ute Jasmann ganz anders vorgestellt. Die 63-jährige Hortleiterin wurde in Quarantäne geschickt, weil in der Selliner Kita Corona-Fälle auftraten. Dort war sie die dienstälteste Erzieherin. Warum es ihr Traumberuf war und was sie in ihren 43 Berufsjahren erlebte.