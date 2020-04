Ab Montag wird es für die Studenten in Mecklenburg-Vorpommern wieder ernst: An den Universitäten des Landes beginnt drei Wochen nach dem offiziellen Start des Sommersemesters der Lehrbetrieb. Wegen der Corona-Krise hatten die Lehrveranstaltungen noch nicht begonnen

Semesterbeginn - In MV startet der digitale Lehrbetrieb an den Unis

