Covid-19 - Semesterstart in der Corona-Krise: Diese Regelungen gelten jetzt an Hochschulen in MV

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde der Start des Sommersemesters 2020 in MV um drei Wochen verschoben. Jetzt dürfen die Hochschulen den Lehrbetrieb wieder aufnehmen, unter bestimmten Voraussetzungen.