Schwerin

Eine Postsendung mit einem unbekannten Pulver ist am Freitagnachmittag in der Schweriner Staatskanzlei eingegangen. Der Amtssitz von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sei jedoch bis auf den unmittelbar gefährdeten Bereich nicht geräumt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock. Die Feuerwehr sei noch im Einsatz. Der Vorfall sei um 13.36 Uhr der Polizei gemeldet worden. Schwesig war zu dem Zeitpunkt nicht in der Staatskanzlei, sondern in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) unterwegs.

dpa