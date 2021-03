Sensationsfund am Glatten Aal in Rostock: Uralter Brunnen entdeckt

Rostock-Stadtmitte

An der Baustelle neben dem Glatten Aal zeichnet sich eine archäologische Sensation ab: Beim Ausbaggern der Baugrube stießen die Arbeiter nach OZ-Informationen auf einen weitgehend erhaltenen mittelalterlichen Brunnen. Er könnte die zentrale Wasserversorgung des alten Doberaner Hofes gewesen sein, einer Außenstelle des Doberaner Zisterzienserklosters, die früher an dieser Stelle stand.

Das Ensemble zählte zu den markantesten Bauwerken im mittelalterlichen Rostock und wurde auch auf der bekanntesten Darstellung dieser Zeit, der Vicke Schorler Rolle, verewigt. „Ich habe mich riesig gefreut“, sagte Dr. Michaela Selling, Leiterin der Rostocker Kulturamts, die allerdings zunächst nur bestätigte, dass „zivilisatorische Überreste“ gefunden wurden.

Der alte Doberaner Hof (Ausschnitt aus der Vicke Schorler Rolle) Quelle: wikipedia

Extrem spannende historische Quelle

Der Investor Randalswood als Bauherr habe am Dienstag die Fundmeldung gemacht. Diese sei gleich an das Landesamt für Denkmalschutz weitergeleitet worden. Die Bauarbeiten in diesem Bereich wurden eingestellt, der Fundort gesichert und abgedeckt. Er werde nun genauer begutachtet, kündigte Selling an.

Brunnen sind für Archäologen extrem spannend, da sich am Boden meist interessante Objekte aus der jeweiligen Siedlungszeit finden – von Abfall über Essensreste bis hin zu Dingen, die aus Versehen dort landeten. Der jetzt gefundene Brunnen wurde möglicherweise nie absichtlich verfüllt, was die Entdeckung noch mehr bemerkenswert machen würde.

Scharfe Kritik

In den letzten Wochen hatte es um den Glatten Aal viel Wirbel gegeben: Auch bei der OZ meldeten sich zahlreiche Leser, die befürchteten, dass dort historisches Kulturgut zerstört werden könnte. Dem widerspricht allerdings Amtsleiterin Selling. Die Bürger hätten festgestellt, dass sich dort die Bagger drehen und dass viel Material abgefahren wird. „Zunächst mussten mehrere Schichten Bauschutt abgetragen werden. Alleine für den Parkplatz, der sich zuletzt dort befand, waren 1,50 Meter Schutt aufgeschüttet worden. Das waren die vielen Lkw.“

Auch der Haufen von Findlingen, der von Kritikern als Hinweis auf historische Spuren gedeutet wird, sei erklärbar: „Findlinge sind auch im Stadtgebiet noch überall zu finden und müssen nicht von früheren Bauwerken stammen.“ Zuletzt seien dann auch die Fundamente des alten Chemie-Institutes weggebaggert worden, sagte Selling. Erst in den Schichten darunter seien wertvolle Funde zu erwarten gewesen – was sich jetzt offenbar bestätigt hat.

Von Axel Büssem