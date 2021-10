Sex-Partys der AfD im Plenarsaal? Landtag MV prüft Vorwürfe

Schwerin

Die Landtagsverwaltung prüft in Schwerin Vorwürfe, dass Menschen unberechtigt in den Landtag gelangt sein sollen. „Im Internet wird öffentlich der Vorwurf erhoben, es habe Fehlverhalten des Haussicherheitsdienstes des Landtages gegeben“, sagte ein Sprecher der Landtagsverwaltung am Dienstag. Konkret gehe es darum, dass sich Personen unrechtmäßig im Haus aufgehalten haben sollen. Auch der Plenarsaal soll unrechtmäßig betreten worden sein. „Dem gehen wir nach.“

OZ-Recherchen zufolge soll es Sex-Partys und Saufgelage in den Fraktionsräumen der AfD gegeben haben. Ein Sprecher der Fraktion wies die Vorwürfe zurück. Man prüfe rechtliche Schritte.

Von dpa