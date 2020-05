Rostock

Sie bezeichnet sich selbst gern als Callgirl aus Leidenschaft – doch dieser Leidenschaft darf sie zurzeit nicht nachgehen: Letizia Falkenberg unterliegt dem Berufsverbot. Jegliche Art von Sexarbeit ist seit Ausbruch der Corona-Krise in MV untersagt. Das trifft die Branche hart – härter als manch andere. Wie es weitergeht, ist bisher völlig offen.

Vor einem Jahr hat sich die 39-Jährige bewusst dafür entschieden, hauptberuflich als Prostituierte zu arbeiten. „Für mich ist das ein Job wie jeder andere. Und noch dazu einer, der mir Spaß macht“, versichert die Frau, die nach dem Abitur zunächst als Hotelfachfrau gearbeitet hat. In Neubrandenburg bietet sie unter ihrem Künstlernamen Letizia sexuelle Leistungen in einer eigens dafür angemieteten Wohnung an – einer sogenannten Modellwohnung.

Soforthilfe als Soloselbstständige beantragt

Doch seit Mitte März bleibt das Einkommen aus. „Im Schnitt habe ich 2500 Euro im Monat verdient. Das fehlt. Um meine Arbeitswohnung nicht zu verlieren, habe ich bereits am 30. März Soforthilfe beantragt“, erzählt Letizia. Denn als angemeldete Prostituierte ist sie solo-selbstständig und hat Anspruch darauf. Gesehen hat sie von dem Geld aber noch nichts.

Zur Überbrückung arbeitet die Neubrandenburgerin seit Anfang Mai im Telefonsupport. Die 39-Jährige hat Glück, denn sie hat einen festen Wohnsitz, einen Mann und ein Kind, die von ihrem Job wissen und ihn akzeptieren – ein gesichertes Umfeld.

Doch so privilegiert wie Letizia sind bei weitem nicht alle in der Branche: „Viele leben in prekären Umständen. Sie haben keinen festen Wohnsitz, dementsprechend keine Steuernummer und können keine Soforthilfe beantragen“, berichtet Sandra Kamitz, Sozialarbeiterin bei der Rostocker Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit (Sela).

Zwar dürfen sie sich per Beschluss in ihren Arbeitswohnungen aufhalten, müssen dafür aber meist um die 200 Euro pro Woche zahlen. „Vermutlich verschulden sie sich“, meint Kamitz. Einige seien auch bei Freunden oder Kollegen untergekommen, doch die Existenzangst sei groß. „Sie haben jetzt kein Geld und wissen auch nicht, wann es weitergeht“, beklagt die Sozialarbeiterin.

262 Sexarbeiter in MV gemeldet Um offiziell als Selbstständige zu gelten, müssen sich Sexarbeiter in MV beim Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) anmelden. Das Lagus stellt dann einen sogenannten Hurenpass aus, denn die Prostituierten immer bei sich haben müssen, und leitet die Daten zum Finanzamt weiter, was im Normalfall wiederum eine Steuernummer erteilt. Einmal jährlich führt das Lagus eine Gesundheitsbelehrung nach dem Prostituiertenschutzgesetz durch, die für alle Sexarbeiter Pflicht ist. 262 Sexarbeiter sind laut dem Statistischen Landesamt in MV angemeldet (Stand 31.12.2018). Nicht alle davon arbeiten dauerhaft im Land. Viele Prostituierte ziehen von Woche zu Woche weiter. Deutschlandweit sind 32 000 gemeldet. Die Dunkelziffer ist jedoch sehr hoch. In Rostock beispielsweise gibt es 45 offizielle Modellwohnungen, in denen die Sexarbeiter ihre Leistungen anbieten, sowie das Eros-Center mit circa 20 Zimmern – MV’s einziges Laufhaus. Dazu kommen diverse Nachtclubs. Die Rostocker Beratungsstelle für Menschen in der Sexarbeit (Sela) geht davon aus, dass dieser öffentlich sichtbare Bereich nur ein Drittel der gesamten Prostitution in der Hansestadt ausmacht. Die Prostituierten des öffentlich sichtbaren Bereichs in Rostock kommen zu 95 Prozent aus dem Ausland. Zählt man die Dunkelziffer dazu, sind aber laut Sela 45 bis 50 Prozent der Sexarbeiter Deutsche. Sela ist die einzige Beratungsstelle in MV für Menschen in der Sexarbeit, die aber nur für Rostock zuständig ist. Deutschlandweit setzt sich der Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen (BesD) für Menschen in der Sexarbeit ein. Für Prostituierte, die durch Corona in Not geraten sind, hat er nun einen Nothilfe-Fonds ins Leben gerufen, für den man spenden kann.

„Prostitutionsverbot durch Hintertür“

Das kreidet Letizia der Politik hart an: „In den Fünf-Stufen des MV-Plans sind Bordelle und Prostitution gar nicht berücksichtigt. Wir sind an 46. Stelle – der letzten – aufgeführt und sollen erst wieder öffnen dürfen, wenn alle Corona-Maßnahmen abgeschlossen sind.“ Im Feld „Sozialer Schaden“ ist ein Strich vermerkt, der wirtschaftliche Schaden wird als gering eingestuft.

„Mir kommt das vor wie ein Prostitutionsverbot durch die Hintertür“, sagt sie. Sie sei eine Dienstleisterin wie alle anderen Dienstleister und wolle dieselben Rechte haben – immerhin hat sie auch dieselben Pflichten, wie Steuerzahlungen.

Stufenplan auch für die Prostitution gefordert

Letizia Falkenberg (39) ist Callgirl aus Leidenschaft, wie sie gern sagt. Im Moment darf die Neubrandenburgerin aber nicht arbeiten – wegen Corona. Quelle: privat

„Ich sehe die Corona-Maßnahmen völlig ein, mir ist auch die Gefahr bewusst. Aber die Regierung muss uns zumindest eine Perspektive bieten“, betont Letizia.

In Stufen das Gewerbe wieder zu öffnen, wäre ihrer Meinung nach auch hier möglich: „Zum Beispiel erst Escort-Service zulassen, dann die Bereiche öffnen, in denen keine große Laufkundschaft herrscht und so weiter.“

Unverständnis herrscht bei ihr auch darüber, dass alle anderen körpernahen Tätigkeiten, wie Frisieren und Massieren, wiederaufgenommen werden, über Prostitution aber noch nicht mal gesprochen wird. „Ich habe wesentlich weniger Durchlauf als ein Friseur. Außerdem kann ich mir meine Kunden aussuchen“, erzählt sie.

Keine Angst vor Corona, aber vor der Politik

Zudem seien Sexarbeiterinnen in Sachen Hygiene und Infektionsschutz absolut fit. „Wir sind keine Virenschleudern, wie es gerne dargestellt wird. Wir haben es gerne sauber – auch ohne Corona“, betont Letizia.

Auch die Risikogruppe sei eher weniger die Zielgruppe der Branche: „Vor allem in meinem Bereich – dem Girlfriendsex – sind die Männer eher jünger, nie über 60.“ Angst, sich bei der Arbeit mit Corona zu infizieren, habe sie jedenfalls nicht: „Die Infektionszahlen sind bei uns so gering. Da müsste ich erst mal einen erwischen, der es hat.“

Größere Angst macht ihr die Politik deutschlandweit. Noch nicht mal in Hamburg – der Erotik-Metropole – seien Lockerungen in Sicht. „Ich gehe davon aus, dass die Betreiber bald klagen werden“, meint die 39-Jährige.

Auch in Hamburg bleiben sämtliche Bordelle und Modellwohnungen geschlossen. Einige aus der Rotlicht-Szene in MV hoffen, dass die Öffnungen dort schneller vorangehen und sich daraufhin bei uns im Land etwas lockert. Quelle: Frank Hormann

Rostocker Eros-Center hofft auf Hamburg

Die Betreiber des einzigen Laufhauses in MV – des Eros-Center in Rostock – hoffen indes auf Entscheidungen in Hamburg. „Ich denke, unser Land wird sich daran orientieren, da wir hier keine große Lobby haben“, meint der Verantwortliche des Centers, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte.

Das Laufhaus ist derzeit verwaist, die Mitarbeiter, wie Sicherheitskräfte, in Kurzarbeit. Die Damen aus den verschiedensten Ländern, die sich sonst täglich einmieten, seien bereits ab Anfang März nach Hause gereist. „Der Eigentümer verzichtet dankenswerterweise auf die Miete. Aber jede Woche mehr, die wir geschlossen haben, kostet Geld, ohne dass wir Einnahmen haben“, beklagt der Betreiber. In der Zwischenzeit habe er renoviert und ist bereit für einen Start. „Das Interesse der Gäste ist weiterhin groß: Ich bekomme täglich Anrufe, ob wir geöffnet haben“, berichtet er.

Letizia ist sich jedenfalls sicher, dass es eine Welt ohne Prostitution nie geben wird: „Allein schon aus wirtschaftlichen Zwängen.“ Sie hingegen macht ihren Job nicht nur wegen des Geldes: „Ich habe gerne Sex und hoffe, dass ich ihn auch bald beruflich wieder haben kann. Wir müssen endlich als Gleichberechtigte wahrgenommen werden.“

Von Maria Baumgärtel