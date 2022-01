München/Rostock

Das externe Gutachten zu Missbrauchsfällen im katholischen Erzbistum München und Freising, das in der letzten Woche der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, fasst Hinweise auf mindestens 497 Betroffene sexualisierter Gewalt zusammen, die zwischen 1945 und 2019 passiert sind. Es ist 1600 Seiten lang und hat bundesweit eine Diskussion zum Umgang mit dem heutigen Wissen ausgelöst.

Die Bundesregierung fordert weitere Aufarbeitung, während der Passauer Strafrechtsprofessor Holm Putzke fordert, „alle Kitas in Trägerschaft der katholischen Kirche unter Beobachtung zu stellen“.

„Ausdruck Missbrauch verharmlost, es handelt sich um sexuelle Gewalt“

Für Leserin Silke Schröder ist klar: „Was da geschehen ist, das ist nur die Spitze des Eisberges. Ich vermute, wenn man genug buddelt, kommt noch viel mehr zum Vorschein. Man sollte für eine Zeit alle Gottesdienste boykottieren.“ Roland Gratopp moniert: „Wer jetzt noch von der Kirche Aufklärung fordert, schützt sie genauso wie Ratzinger.“

Lesen Sie auch: Das sagen Katholiken in Rostock zu Missbrauchsvorwürfen in ihrer Kirche

Zu der Forderung der Kita-Beobachtung schreibt Svenja Abendroth: „In den Kitas katholischer Trägerschaft sind keine Priester vorhanden, was dort eine Beobachtung soll, das erschließt sich mir nicht.“ Julia Kolb sensibilisiert: „Es wurde in der Berichterstattung über Fehlverhalten gesprochen, ganz so, als ob es sich um ein falsch geparktes Auto handeln würde. Außerdem finde ich den Ausdruck Missbrauch verharmlosend. Es handelt sich um sexuelle Gewalt. Allein die Wortwahl zeigt noch immer den Versuch der Relativierung.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Manfred Otte zeigt sich tief enttäuscht: „Wie abgründig ist es, dass sie das Wort Gottes predigen, aber ausblenden, dass eben genau dieses Wort Gottes sagt, dass der, der Kinder schändet, nicht ins Reich Gottes kommen wird?! Warum berufen sich diese Leute darauf, dass die Zeiten früher anders waren, wenn sie sich doch einfach nur an das Wort Gottes halten müssten? Das wirft die Frage auf, ob sie nicht einmal selbst das Wort Gottes ernst nehmen, den sie doch angeblich anbeten?“

„Seit Christi Geburt hat sich nichts verändert“

Boris Westermann fordert „die sofortige Trennung von Kirche und Staat. Zu lange sind Steuern an die Kirche geflossen.“ Reinhard Messing sagt selbst, er liefere „etwas Sarkasmus“, und zwar „von einem tief im Glauben verwurzelt Menschen“. Messing notiert: „In mehr als 2000 Jahren seit Christi Geburt hat sich im Apparat Kirche nichts verändert. Die Pharisäer sitzen noch immer auf den selben Stühlen. Narzissmus, Macht & Unbelehrbarkeit ziehen sich durch die Geschichte wie ein roter Faden. Das inhaltliche Programm (das Evangelium) ist auch heute noch topaktuell, aber die Programmgestalter in vielen Fällen eine Katastrophe. Nicht nur mit dem Missbrauchsskandal schafft sich die Kirche selbst ab. Wenn Jesus heute wieder auf die Welt käme, er würde das Personal aus seinen Tempeln jagen. Meine Solidarität gehört allen Missbrauchsopfern.“

Hier schließt sich ein weiterer Kommentar an, Robi Farm meint: „Kindesmissbrauch ist ein Strafstandbereich, bei dem der Staat zu handeln hat. Die Kirche hat sich dem unterzuordnen. Viel zu lange wurde zugeschaut und nicht entsprechend gehandelt. Alle Täter und deren Helfershelfer, die bei der Vertuschung beteiligt waren, sollten angeklagt werden. Das Leid der Opfer ist unermesslich und die Katholische Kirche mit ihren unermesslichen Reichtümern sollte endlich umfassende Entschädigung für das entstandene Leid leisten.“

Von Juliane Lange