Rostock

Vor dem Eiscafé Milano in der Kröpeliner Straße in Rostock stehen am Freitagnachmittag zahlreiche Menschen Schlange. Sie nutzen das gute Wetter, um sich ein Eis zu kaufen. Erst im Juni hat Eiscafé-Betreiber Gabriele Coccato den weiteren Standort neben dem Eingang des Rostocker Hofs eröffnet – zusätzlich zu seinem Café im Einkaufscenter.

„Drinnen im Center ist das eher im Winter beliebt, das hier draußen wird jetzt im Sommer gut angenommen“, sagt er. Letztes Jahr im Mai habe er sich entschieden, sich zu erweitern – mitten in der Corona-Pandemie. „Ich habe mehrere Nächte nicht ruhig schlafen können. Aber es hat sich gelohnt.“

Luka Matjani verkauft Eis in der Kröpeliner Straße. Das Eiscafé Milano hat im Juni einen weiteren Standort eröffnet. Quelle: Katharina Ahlers

Bevor das Eiscafé eingezogen ist, befand sich in dem Gebäude der „Marc O’Polo“-Store von Michael Strobel. Das Bekleidungsgeschäft ist im März in den Rostocker Hof gezogen. Nachdem zunächst der Laden „Cocon Parfum“ und das Modegeschäft „Touché“ aufgegeben hatten, wurde die Fläche gegenüber von „Tommy Hilfiger“ – einem weiteren Modegeschäft von Michael Strobel – frei. „Die kurzen Wege sind sehr personalfördernd“, erklärt er. Zudem hat Strobel einen „Marc O’Polo“-Pop-Up-Store im Eingangsbereich eröffnet. „Da war vorher Calvin Klein drin. Die haben sich aufgrund der Pandemie zurückgezogen.“

Kein Leerstand im Rostocker Hof

Der Geschäftsmann bezeichnet den Ringtausch als „attraktive Lösung für alle Beteiligten“. Der Rostocker Hof müsse seine Attraktivität behalten – ein Eiscafé mit Außenbereich sorge für ein ordentliches Entré, durch die Neuvermietung der zwei vakant gewordenen Flächen im Center sei Leerstand verhindert worden.

Das freut auch Center-Manager Heiner Ganz. „Wir sind besser durch die Pandemie gekommen als befürchtet“, sagt er. Zu Beginn war er von steigendem Leerstand ausgegangen – doch das Gegenteil sei nun der Fall. Derzeit sei der Rostocker Hof voll vermietet – jedoch auch durch temporär bedingte Einrichtungen, wie etwa das Testcenter von Centogene. „Wir haben noch viele Anfragen bekommen, aber es ist keine Fläche mehr frei“, so Ganz.

Weitere Veränderungen in den Einkaufscentern

Aus dem Rostocker Hof ist hingegen „Lampen Bunk“ verschwunden, zudem hat deutschlandweit der Schuh- und Schlüsseldienst „Mister Minit“ Insolvenz angemeldet. „Da hatten wir Glück, dass kurzfristig ein Interessent aufgetaucht ist“, so Ganz. „Diese Dienstleistung brauchen wir einfach in der Rostocker Innenstadt.“

Der Schuh- und Schlüsseldienst von Andreas Rieck hat neben den Standorten in Neubrandenburg, Stralsund und Bergen nun auch einen im Rostocker Hof. Quelle: Katharina Ahlers

Übernommen wurde das Geschäft von Andreas Rieck, der die Chance nutzte, sein eigenes Geschäft mit Schuh- und Schlüsseldiensten auszuweiten. Zusätzlich zu den zwei Filialen in seiner Heimatstadt Neubrandenburg, die er seit 25 Jahren betreibt, eröffnete er 2021 Zweigstellen in Bergen auf Rügen, in Stralsund und nun in Rostock. „Es läuft sehr gut, ich bin sehr zufrieden“, sagt er. „Die Leute haben jetzt gerade Zeit, ihre Uhren, bei denen die Batterien leer sind, oder ihre abgelaufenen Schuhe vorbeizubringen.“

Viele Neuanmeldungen in Rostock

Nach Angaben der Stadt Rostock hat es im Jahr 2020 im Einzelhandel 160 Gewerbeneuanmeldungen gegeben – davon 42 in Stadtmitte/Brinckmansdorf. Zum Vergleich: 2019 waren es 122, davon 31 im Zentrum. Für 2021 hat das Gewerbeamt 106 Neuanmeldungen insgesamt verzeichnet. „Unter Einzelhandel fallen in dem Fall auch Friseure, die Pflegeprodukte verkaufen, oder Online-Shops“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa.

„Das Leben kehrt zurück“ in Rostocks Innenstadt

Auch im Kröpeliner-Tor-Center gibt es Bewegung – im positiven Sinne. „Wir hatten das Glück, dass wir sogar eine Neuvermietung haben“, sagt KTC-Chef Klaus Banner. „Im Februar ist ins Erdgeschoss ein Bubble-Tea-Laden gezogen.“ So langsam soll das Center zur Normalität zurückkommen. Banner habe die Mieter aufgefordert, von den bisher eingeschränkten Öffnungszeiten wegzukommen und wieder bis 20 Uhr zu öffnen. „Jetzt sind ja auch die Touristen wieder da und wir wollen den Anreiz bieten, in die Innenstadt zu kommen.“

Schlangestehen beim neuen „Bubble-Tea“-Laden im KTC Quelle: Katharina Ahlers

„Das Leben ist zurück in der Stadt“, freut sich auch Rostocks City-Manager Peter Magdanz. Zwar sei noch nicht das Niveau von Vor-Corona-Zeiten erreicht, allerdings sei die Stadt auf einem guten Weg. „Die Händler sind zuversichtlich. Die Stadt ist wieder relativ gut gefüllt.“ Große Veränderungen habe es nicht gegeben. Am 1. Juli wurde mit der „Lunchbox“ jedoch ein weiteres Restaurant eröffnet.

Die Luchbox hat in der Kröpeliner Straße geöffnet. Quelle: Katharina Ahlers

