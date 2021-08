Warnemünde

Es gibt kein Bier auf Hawaii und keine exklusiven Designer, die ihre Mode in Warnemünde anbieten. Entsprechen die Geschäfte am Alten Strom eigentlich den Erwartungen der Urlauber, die für eine Hotelübernachtung in dem Ostseebad schon einmal tiefer in die Tasche greifen müssen, oder sind sie enttäuscht über das Angebot?

Publikum für Designerkleidung fehlt

Zwischen Fischkuttern, Restaurants und etlichen maritimen Shops, die Postkarten, Miniatur-Leuchttürme und mit Ankern verzierte Strandtaschen verkaufen, gibt es sie vereinzelt noch immer: Boutiquen, die hochwertige Mode anbieten. „Aber man kann sie mittlerweile an zwei Händen abzählen“, sagt Ursula Roisch (71) aus Peine. Seit zwanzig Jahren verbringt sie mit ihrem Mann Ekkehard (81) den Sommerurlaub in Warnemünde. Ihr Fazit: „Es gibt immer mehr Krimskrams-Läden und weniger edle Geschäfte, in denen ich mir ein Shirt kaufen kann, das mehr als neun Euro kostet.“ Der modebewussten Dame ist klar, dass sich der Markt an der Nachfrage orientiert. Ihre Liebe zu Warnemünde beeinflusst das nicht: „In Kühlungsborn ist es genau das Gleiche. Wenn das Publikum für Designerkleidung fehlt, warum sollten die Händler diese dann anbieten?“

Es sind weniger Boutiquen geworden und dafür mehr Krimskrams-Läden. Warnemünde ist trotzdem schön. Ursula Roisch, Urlauberin aus Peine, mit ihrem Mann Ekkehard Quelle: Carolin Riemer

Jede Klientel bedienen

Zwischen zahllosen Kleiderständern, die die Kunden in die Geschäfte locken sollen – und ein wenig auch das Gefühl wecken, man befindet sich auf einem Wochenmarkt –, bricht Astrid Eisenhuth aus Hannover eine Lanze für das Waren-Angebot: „Warnemünde wird nicht zu einem zweiten Sylt werden und das ist gut so. Es gibt hochwertige Angebote und teure Kleidung und gleichzeitig auch Läden, in denen man ein Schnäppchen machen kann – und diese Kunden überwiegen. Es wird aber jede Klientel abgedeckt.“ Die Urlauberin findet, dass sich Warnemünde „gut rausgemacht“ hat und erklärt: „Warnemünde lebt von Tagesgästen. Nach einem teuren Einkauf möchte man sich doch die Möglichkeit wahren, das Gekaufte wieder umtauschen zu können. Als Tagesgast ist das natürlich schwierig. Und wer das Exklusive sucht, wird auch fündig – beispielsweise im Hotel Neptun und auch am Alten Strom.“

„In Warnemünde wird jedes Klientel abgedeckt. Man findet Hochpreisiges und kann auch Schnäppchen machen. Eine gute Mischung.“ Astrid Eisenhuth, Urlauberin aus Hannover. Quelle: Carolin Riemer

Auf der Flaniermeile wimmelt es nur so von Menschen, auch in den Restaurants gibt es kaum freie Plätze. Dagegen sind die Geschäfte eher spärlich besucht. „Seit Corona halten die Menschen ihr Geld mehr zusammen“, stellt Britta Steinmüller fest, die seit zwanzig Jahren als Verkäuferin in Warnemünde arbeitet. Sie würde es begrüßen, wenn sich wieder mehr Boutiquen ansiedeln würden, damit die Kunden „nicht mehr nur im Vorbeigehen“ einkaufen würden. „Es wird ja auch hochwertige Gastronomie betrieben, wieso also nicht auch wieder mehr hochwertige Läden?“

Goldgräberstimmung ist vorbei

Darauf findet Christian Seifert (54), Vorstandsmitglied im „Handels- und Gewerbeverein Warnemünde“, die passende Antwort: „Die Goldgräberstimmung, die nach der Wende viele exklusive Läden nach Warnemünde brachte, ist vorbei. Viele Modeketten haben es probiert und sich wieder zurückgezogen. Anscheinend hat es sich nicht rentiert. Mittlerweile haben wir einen gesunden Mix aus Geschäften. Der Markt regelt Angebot und Nachfrage.“ Außerdem gebe es eine Menge kritischer Warnemünder, die auf die Entwicklung und vor allem über die Wahrung der Identität des einstigen Fischerdorfs wachen. Die Identität des einstigen Fischerdorf wahren, das Flair behalten – das ist den Warnemündern wichtig. „Was wir viel dringender brauchen als Boutiquen, sind ein zweiter Supermarkt im Zentrum und ein Begegnungszentrum mit einem großen Veranstaltungssaal.“

„Es ist ein gesunder Mix aus Geschäften entstanden. Der Markt regelt Angebot und Nachfrage.“ Christian Seifert, Handels- und Gewerbeverein Warnemünde Quelle: Carolin Riemer

Ähnlich sieht das auch der Vorsitzende des Warnemünde Vereins, Hans-Joachim Richert (79). Warnemünde als Nizza an der Ostsee? „Um Gottes willen“, ruft er aus. „Wir dürfen nicht alles auf die Touristen auslegen, sondern müssen auch an unsere 8500 Einwohner denken.“ Nicht eine Geschäftssparte fehle in dem Ostseebad, sondern es fehlen Wohnungen. „Einkaufen kann ich alles, ohne den Ort verlassen zu müssen. Wir haben viel, sehr viel – vor allem zu viele Ferienwohnungen. Und teure Läden haben wir auch.“ Es gibt sie also noch in Warnemünde, die teuren Läden. Genauso wie es auch Bier – und sogar mehrere Brauereien – auf Hawaii gibt.

„Warnemünde soll um Gottes willen kein zweites Nizza werden. Wir dürfen nicht alles auf die Touristen auslegen.“ Hans-Joachim Richert, Warnemünde Verein Quelle: Carolin Riemer

Von Carolin Riemer