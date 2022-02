Rostock

„Einen schönen guten Tag. Einmal den Impfnachweis und den Personalausweis, bitte.“ So begrüßt Verkäuferin Katrin Schröder-Johannsson seit Monaten jeden, der den Laden „Ta Schuh So“ in Kröpeliner Straße betritt. Taschen und Schuhe shoppen darf nur, wer geimpft oder genesen ist. Maik Kunde zückt das Smartphone mit der CovPass-App, friemelt den Perso aus dem Portemonnaie. Er hat es heute schon etliche Male machen müssen.

„Ständig Handy rein und raus – das nervt“, sagt der Taxifahrer, der mit seiner Frau aus Parchim zum Shoppen nach Rostock gekommen ist. Bummel und Bürokratie – das passt irgendwie nicht zusammen und schlägt auf die Einkaufslaune.

Seit Monaten gilt 2G für den Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient. Doch das soll bald vorbei sein. Ab 12. Februar können Modegeschäfte, Dekoläden und Co. in MV wahrscheinlich ohne Einschränkungen öffnen. Im Nachbarland Schleswig-Holstein fällt die 2G-Regel bereits am 9. Februar.

„Eine Katastrophe“

Dass MV nun nachziehen will, sei überfällig, sagt Henrik Ernst. Die vergangenen Monate? „Eine Katastrophe“, sagt der Unternehmer. Er betreibt zwei Bekleidungsgeschäfte in Warnemünde sowie den Schuladen „Easy Shoes“ und die Boutique „Easy Wear“ am Rostocker Uniplatz.

Im „Easy Wear“ ist bald endgültig Ladenschluss. Der Räumungsverkauf mit 50 Prozent Rabatt läuft. Im April will Ernst den Shop aufgeben. „Corona ist ein Grund“, sagt er. Weitere Faktoren: In der Innenstadt seien kaum noch inhabergeführte Geschäfte mit eignem Profil, dafür umso mehr Ketten, Mobilfunkshops und leerstehende Gewerbeflächen zu finden. „Wer will da schon zum Einkaufen herkommen?“

Lust aufs Shoppen haben Anita Papp, Doreen Schmidt und Bärbel Hendi schon, die Kauffreude konnte auch 2G nicht trüben. „Wir sind alle geimpft, aber das ständig nachweisen zu müssen, nervt total“, sagen die drei Frauen. Zudem ist für sie völlig unverständlich, warum in Drogerien oder Supermärkten alle einkaufen dürfen, während Ungeimpfte in Modeläden keinen Zutritt haben. „Das macht keinen Sinn.“

Dass Kunden von der Impfstatus-Nachweispflicht die Nase voll haben, kann „Ta Schuh So“-Verkäuferin Katrin Schröder-Johannsson gut verstehen. „Als Kundin geht es mir genauso. Da vergeht einem die Lust aufs Einkaufen.“ Sie sei froh, dass die 2G-Regel fallen soll. „Ich gehe davon aus, dass die Geschäfte dann wieder besser laufen.“ An diesem Samstag geben sich die Kunden die Klinke in die Hand. Alle geimpft oder genesen. Ob bald tatsächlich wieder Ungeimpfte in Rostocks Läden kommen? Katrin Schröder-Johannsson hat Zweifel. „Womöglich haben wir den ein oder anderen in den vergangenen Monaten endgültig an den Onlinehandel verloren.“

Die pandemiebedingten Einschränkungen – sie haben Rostocks Einzelhändlern schwer zugesetzt, sagt City-Manager Peter Magdanz. „Sie haben erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen müssen, teils zwischen 20 und 50 Prozent“. Deshalb freue sich die Branche über das nahende Ende von 2G. „Jede Restriktion, die wegfällt, ist eine Erleichterung und ein Schritt zurück zur Normalität.“

Dennoch seien die Laden-Inhaber nur „verhalten optimistisch“. „Wir bezweifeln, dass das Ende von 2G die Lösung aller Probleme ist. Die Kauflaune ist sehr getrübt.“ Und eine neue Hürde kündigt sich an: Sobald das Einkaufen wieder für alle möglich wird, soll das Tragen von FFP2-Masken in Shops Pflicht sein.

„Wir freuen uns, dass bald wieder alle zu uns kommen dürfen“, sagt Steffi Meinck von der Modeboutique „Antlitz“. 2G sei auch an ihrem Geschäft nicht spurlos vorbeigegangen. „Aber wir haben viele Stammkunden, die uns die Treue gehalten haben. Dafür sind wir dankbar. Sie haben uns über die schwere Zeit gerettet.“

Dankbar über weitere Öffnung

Vanessa Stock, Inhaberin der Boutique Haltestelle im Barnstorfer Weg, zählt ebenfalls zu den Glücklicheren. Sie habe durch die 2G-Regelung kaum Einbußen gehabt. „Viele meiner Kunden und Kundinnen sind bereits geimpft gewesen. Wer es nicht war, bestellte in unserem Webshop und ließ sich von uns beliefern oder schickte jemanden zum Abholen der Bestellung vorbei.“ Es sei aber anstrengend und unangenehm gewesen, jeden kontrollieren zu müssen, der durch die Ladentür kommt. „Ich denke, dieses Gefühl wird bleiben, wenn ich jede meiner Kundinnen an eine FFP2-Maske erinnern und womöglich abweisen muss.“

Entscheidung am Dienstag Aktuell dürfen nur vollständig Geimpfte und Genesene in MV Läden betreten. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien, Optiker, Apotheken oder Baumärkte. Ab 12. Februar sollen die Beschränkungen wegfallen. Am kommenden Dienstag (8. Februar) will das Kabinett in Schwerin über eine Abschaffung der bislang geltenden 2G-Regelung entscheiden.

Es hätte aber viel schlimmer kommen können, sagt sie mit Blick auf die Veranstaltungsbranche. „Ich war dankbar, nicht wieder in den Lockdown geschickt worden zu sein. Nun hoffe ich, dass wir nicht wieder zu früh öffnen und – genau wie vor einem Jahr – einen Monat später erneut schließen müssen.“

Warnstufe Orange: Lockerungen ab Sonntag

An diesem Samstag ist Rostocks Einkaufsmeile, die Kröpi, gut gefüllt. Viele Menschen verlassen die Läden mit gefüllten Shoppingtüten. Die Kauflaune könnte durch weitere Lockerungen steigen: Am Sonntag ist die Corona-Ampel in Rostock auf Orange umgesprungen. Ab jetzt entfällt zum Beispiel bei Kino- oder Theaterbesuchen unter 2G-Plus-Bedingungen die Maskenpflicht für das Publikum.

Geschlossene private Gesellschaften in Gaststätten mit ausschließlich geimpften und genesenen Personen sind unter 2G-Plus-Bedingungen mit maximal zehn Personen wieder möglich. Jede Erleichterung, gleich für welche Branche, trage dazu bei, wieder mehr Leute in die City zu locken, sagt Peter Magdanz. „Die Innenstadt ist wie ein Organismus. Einzelhandel, Gastronomie, Events, Tourismus – alles spielt zusammen und macht die Innenstadt lebendig.“

Von Antje Bernstein