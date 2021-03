Rostock

So lange haben Fans der Vox-Stylingdoku „Shopping Queen“ wohl noch nie auf die Ausstrahlung der in Rostock gedrehten Folgen warten müssen. Vor mehr als einem Jahr hatten sich fünf Frauen durch die Boutiquen der Hansestadt geshoppt – ohne Corona-Test, Luca-App und Maske. Dann brach die Corona-Pandemie aus und mit dem ersten Lockdown begann die Hängepartie für TV-Gucker: Statt am Fernseher mit den modeaffinen Mecklenburgerinnen zu fiebern, mussten die Zuschauer mit Episoden aus anderen Städten Vorlieb nehmen. Nun aber sollen die Folgen aus Rostock auf Sendung gehen.

In der Woche vom 12. bis 16. April will Vox täglich ab 15 Uhr eine von fünf Folgen ausstrahlen. Die Dreharbeiten fanden bereits Anfang März 2020 statt.

Den Auftakt der Shoppingwoche macht Ellice (25). Die Zahnmedizinische Fachangestellte will, dass „Shopping Queen“-Publikumsliebling und Chefjuror Guido Maria Kretschmer sein blaues Wunder erlebt. Der Stardesigner hat es schließlich so gewollt. Denn das Wochenmotto lautet: „Fashion News – Sei mit der Trendfarbe ‚Classic Blue‘ Gesprächsthema Nr. 1!“ Das Institut Pantone hatte den Blauton zur Trendfarbe 2020 erkoren. In diesem Jahr sollen übrigens „Ultimate Grey“ und „Illuminating“-Gelb bei Fashion-Fans angesagt sein.

Vier Stunden lang darf Ellice einkaufen, sich schminken und frisieren lassen und dabei 500 Euro auf den Kopf hauen. Derweil durchforsten ihre vier Mitbewerberinnen – Textilverkäuferin Monique (34) aus Bad Doberan, die bei der Generalstaatsanwaltschaft angestellte Stefanie (40) aus Beselin, Soldatin Caroline (36) aus Poppendorf und Veranstaltungsleiterin Heike (40) aus Ribnitz-Damgarten – den Kleiderschrank der Rostockerin nach Modesünden und Traumstoffen.

Welche Frau schlussendlich das Rennen macht und sich die „Shopping Queen“-Krone samt 1000 Euro Preisgeld sichert, erfahren Zuschauer ab dem 12. April.

Hinter den Kulissen: So liefen die Dreharbeiten

So unbeschwert wie bei den demnächst gezeigten Episoden aus Rostock laufen die Einkaufstouren schon lange nicht mehr ab: Aufgrund der Corona-Krise mussten die „Shopping Queen“-Dreharbeiten im Frühjahr 2020 sogar einige Wochen pausieren. „Der Schutz der Gesundheit unserer ‚Shopping Queen‘-Kandidatinnen und des ganzen Teams hat für uns höchste Priorität“, teilt der TV-Sender Vox mit.

Die Kandidatinnen auf dem Laufsteg: Monique (v. l.) Caroline, Heike und Stefanie posieren für Kameramann Edgar Vennemann. Quelle: Ove Arscholl

Studio statt Privatbesuch

Die Produktionsfirma hat sich deshalb sehr genau mit den bundes- und landesweiten Auflagen und Empfehlungen auseinandergesetzt und daraus ein umfangreiches Sicherheits- und Hygienekonzept erstellt, das weit über das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hinausgeht und ständig angepasst wird. Deshalb können mittlerweile wieder neue Folgen produziert werden.

Jetzt gelten nicht mehr nur die „Shopping Queen“-, sondern auch Corona-Regeln: Die Kandidatinnen müssen den vorgeschriebenen Mindestabstand zueinander und zum Kamerateam einhalten. Sie treffen sich daher nicht mehr wie gewohnt in ihren privaten Wohnungen, sondern in einem Studio. Um gesichtsnahe Kontakte zu vermeiden, findet das Styling nicht mehr beim Friseur oder Visagisten, sondern in einer extra eingerichteten Stylinglounge statt. Die Kandidatinnen schminken und frisieren sich selbst. Im „Shopping Queen“-Bus sind sie allein unterwegs und treffen erst vor dem ersten Laden auf ihre Begleitung. Zudem wurden in den vergangenen Monaten viele Folgen in Österreich gedreht, wo die Corona-Auflagen im Einzelhandel zeitweise lockerer als in Deutschland waren.

„Shopping Queen“-Folgen aus Rostock: 12. bis 16. April, 15 Uhr, Vox

Rostocks Shopping Queens Im April 2016 tourte der „Shopping Queen“-Bus erstmals durch Rostock. Motto: „Aufgetaucht – Sei in deinem neuen Bikini die heißeste Badenixe am Strand!“ Den schönsten Zweiteiler wollte unter anderem Radiomoderatorin Andrea Sparmann finden, die Krone ging aber an Pflegedienstchefin Melita. Im März 2017 hieß es: „Hoch im Kurs – Zeige uns, wie du deine neuen Overknees gekonnt in Szene setzt!“ Kretschmer krönte Krankenschwester Birgit zur besten Stiefelträgerin. Im Januar 2019 mussten die Kandidatinnen einen Rosenkavalier bezirzen: Beim Motto „Rosige Aussichten – style dich für dein erstes Date mit dem Bachelor!“ gaben aus „Der Bachelor“ bekannte Promis wie Leonard Freier den Modeberater. Siegerin wurde Sina. „Höher, weiter, schneller: Zeige, wie stylish du deine Sportklamotten kombinierst!“ – so die Aufgabe im Mai 2019. Gewinnerin: Jessica.

Von Antje Bernstein