Rostock

Fünf Jahre ist es her, dass Rostock erstmals in der Vox-Fernsehsendung „Shopping Queen“ von Star-Designer Guido Maria Kretschmer auftauchte. Seitdem ist der bekannte rosa Bus, der die Kandidatinnen zum Einkaufen fährt, regelmäßig in der Hansestadt unterwegs. Der Termin für die nächsten Dreharbeiten steht nun auch fest: Vom 28. Juni bis 2. Juli treten wieder fünf Damen in den modischen Wettstreit. Es gilt, innerhalb von vier Stunden und für maximal 500 Euro das beste Outfit zu einem vorgegebenen Motto zusammenzustellen. Die Kandidatinnen bewerten sich dabei zuerst gegenseitig. Beim großen Finale, das am 13. Juli in Hamburg gedreht wird, gibt dann auch Kretschmer seine Punkte ab und kürt die Siegerin, die sich über 1000 Euro Preisgeld freuen darf.

In der ersten Rostocker Staffel im Jahr 2016 sorgte der Designer gleich für einen Schockmoment bei den Kandidatinnen, zu denen auch Ostseewelle-Radiomoderatorin Andrea Sparmann gehörte. Die Frauen sollten damals einen Bikini-Look shoppen – bekanntermaßen sind solche freizügigen Mottos für die meisten Teilnehmerinnen eine echte Horrorvorstellung.

Viel Lob für die Rostocker Teilnehmerinnen von „Shopping Queen“

Bei den nachfolgenden Drehs wurde dann unter anderem nach alltagstauglichen Sportoutfits, schicken Overknees und Kleidung in der Trendfarbe Classic Blue gesucht. Vom Designer und Produktionsteam gab es für die Hansestädterinnen dabei immer viel Lob. So seien die Frauen von der Küste viel entspannter als beispielsweise die aus Berlin, erzählte eine Mitarbeitern der Firma Mavies, die Kandidatinnen für die Fernsehsendung aussucht. Wer mitmachen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich im Drehzeitraum eine Woche freinehmen können. Modelmaße sind kein Muss – im Gegenteil. Gesucht werden Frauen aller Figurtypen und Altersstufen.

Wann die Sendung, die Ende Juni gedreht wird, im Fernsehen läuft, ist noch nicht bekannt. Genau so wenig wie die Teilnehmerinnen und das Motto. Sicher ist allerdings: Die Dreharbeiten finden wieder unter Corona-Bedingungen und damit anders als gewohnt statt. So können die Teilnehmerinnen beispielsweise nicht mehr in den Wohnungen der anderen Schränke durchstöbern, Häppchen essen und Sachen anprobieren, sondern erhalten per vorgedrehter Wohnungsführung Einblicke, wie ihre Mitstreiterinnen leben.

Geht es wieder zum Friseur?

Auch die Shopping-Begleitung, die sich die Kandidatinnen selbst wählen dürfen, darf nicht mehr im Bus mitfahren, sondern erst zum Einkaufen dazustoßen. Das Styling wurde zuletzt auch nicht mehr durch Friseure, sondern in einer eigens eingerichteten Lounge gemacht. Ob sich diese Regeln beim kommenden Dreh angesichts der niedrigen Inzidenz in der Hansestadt lockern, ist noch nicht bekannt. Das erfahren die Teilnehmerinnen dann von der Produktion – und die Zuschauer, wenn ein Sendetermin feststeht.

Zuletzt war die Hansestadt im April zu sehen, als die im Jahr 2020 aufgezeichneten Folgen endlich über die Mattscheiben flimmerten. Damals waren die Kandidatinnen noch ohne Beachtung der Corona-Regeln unterwegs, denn der Dreh fand vor Ausbruch der Pandemie statt. Nun müssen die Rostockerinnen zeigen, dass sie auch unter erschwerten Bedingungen stilsicher einkaufen können. Aber das werden sie ganz sicher hinkriegen: Denn wer bei „Shopping Queen“ das Bikini-Motto schafft, den kann so schnell nichts umhauen.

Von Claudia Labude-Gericke