Rostock

Budenzauber, verkaufsoffener Sonntag und die Aussicht auf Black-Week-Schnäppchen haben am Wochenende viele Leute in die Rostocker Innenstadt gelockt. Noch einmal halbwegs unbeschwert über den Weihnachtsmarkt und durch die Geschäfte bummeln und Geschenke für Heiligabend shoppen – Wer weiß, wie lange das noch so wie jetzt möglich ist.

Bleibt die Corona-Warnampel in Rostock auf Rot, dürfen ab Mittwoch nur noch Geimpfte und Genesene in Bekleidungsgeschäften und Dekoläden shoppen. Um auf dem Weihnachtsmarkt Buden und Fahrgeschäfte nutzen zu können, bräuchten sie zusätzlich dann einen negativen Corona-Test – vorausgesetzt, der Rummel bleibt unter solch erschwerten Bedingungen überhaupt geöffnet.

Von solchen Aussichten lassen sich die Leute am ersten Advent nicht die Shopping-Laune verderben. Kaum haben die Läden geöffnet, wird Conny Baer fündig. Schuhe und eine Jacke sind schnell gekauft. „Eine Tasche fehlt noch“, sagt sie und lacht. Zusammen mit Mann André schlendert sie durch die Kröpi. Die beiden Rostocker genießen den Einkaufsbummel. „Wir sind beruflich sehr eingespannt, da kommt uns der verkaufsoffene Sonntag gelegen“, sagt André Baer.

André und Conny Baer aus Rostock haben eingekauft. Quelle: Ove Arscholl

Dass beim Shopping demnächst 2G gelten könnte – für das Paar kein Problem. „Wir sind geboostert.“ Und während andere noch händeringend nach Weihnachtspräsenten suchen, bleiben die Beiden entspannt. „Die Verwandtschaft bekommt Gutscheine oder Geldgeschenke.“

Gabriele Lubs (v. l.) und ihre Schwester Cornelia Jonas aus Demmin kaufen im Schuhhaus Höppner ein. Roswitha Höppner (v. r.) und Kerstin Foth reichen die Einkäufe über den Tresen. Quelle: Ove Arscholl

Gabriele Lubs und Cornelia Jonas aus Demmin beschenken sich heute selbst. „Wir machen Geschwister-Shopping und kaufen nur für uns ein.“ Im Schuhladen Höppner schlägt Gabriele Lubs gleich doppelt zu: Zwei Paar Stiefel wandern über den Tresen. Roswitha Höppner freut sich über die kauffreudige Kundin. Wer weiß, was die nächsten Tage bringen. „2G wäre für uns katastrophal.“ Schon jetzt seien die Leute verhaltener. Steigende Inzidenzen, ständig neue und schärfere Corona-Regeln – das verunsichert.

„Lockdown“ weil die Technik streikt

Einen unfreiwilligen „Lockdown“ erlebt die Buchhandlung Thalia. Nach nicht mal einer Stunde muss das Geschäft in der Breiten Straße schließen. Technischer Defekt – nichts geht mehr. Dafür geht’s in der Einkaufsmeile gut voran: Die City ist voll, aber vom dichten Weihnachtsmarkt-Gedränge früherer Jahre keine Spur. Entspannt bummeln Sonntagsausflügler an den Schaufenstern vorbei, andere lassen sich an den Weihnachtsmarkt-Buden Glühwein, Mutzen oder Bratwurst schmecken.

Maike Kehler und Oskar Hallier sind mit Sohn Kalle auf dem Weihnachtsmarkt und gucken auch in das eine oder andere Ladengeschäft. Quelle: Ove Arscholl

Maike Kehler und Oskar Hallier naschen kandierte Früchte. Sohn Kalle liegt im Kinderwagen und bestaunt mit Kulleraugen die Leckereien in Papas Hand. Der Familie gefällt’s auf dem Weihnachtsmarkt. „Die Atmosphäre ist besser als erwartet“, sagt Oskar Haller. Nach Kleinigkeiten für Heiligabend will das Paar noch Ausschau halten. Die Black Shopping Week geht aufs Finale zu. „Vielleicht finden wir ja im lokalen Handel ein Schnäppchen“, sagt Haller.

„Für eine Bratwurst lässt sich keiner testen“

Viele Läden werben mit Rabatten auf Kleidung, Technik oder Spielzeug. Mit Erfolg, meint City-Manager Peter Magdanz. „Ich hab’ schon viele Leute mit vollen Tüten aus den Läden kommen sehen.“ Die Innenstadt sei gut besucht. „Es ist angenehm voll.“

Peter Magdanz ist mit der Resonanz am verkaufsoffenen Sonntag zufrieden. „Es ist angenehm voll, aber nicht überlaufen.“ Quelle: Ove Arscholl

Der verkaufsoffene erste Advent ist für den Einzelhandel traditionell der Start ins Weihnachtsgeschäft. Auch an diesem Sonntag klingeln die Kassen – wenn auch leiser als vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Wie es Mitte der neuen Woche aussieht, mag Magdanz nicht vorherzusagen. 2G für den Einzelhandel wäre schon eine Belastung. Käme die 2G-Plus-Regel für den Weihnachtsmarkt hinzu, blieben wohl noch mehr potenzielle Kunden weg. „Egal wie gut die Bratwurst schmeckt, dafür wird sich keiner testen lassen. Zumal es an ausreichend Möglichkeiten dafür fehlt.“

Rummel mit Bummel

Nur wegen des Weihnachtsmarktes sind Antje und Ramon Rieck mit ihrem Sohn Carlos überhaupt aus Neukloster nach Rostock gekommen. Zum Rummel gibt’s ’nen Bummel durch die Geschäfte. „Dabei wussten wir gar nicht, dass verkaufsoffener Sonntag ist. Eine schöne Überraschung, das haben wir gleich genutzt“, sagt Antje Rieck. Ein Puzzle für den Sohnemann, Klamotten für die Eltern – nach knapp einer Stunde hat die Familie schon mehrere Tüten zu tragen. Die Shopping-Pause versüßen sich die Drei mit Crêpes.

Antje und Roman Rieck aus Neukloster freuen sich mit Sohn Carlos, dass sich der Weihnachtsmarktbummel gleich noch mit dem Einkaufen verbinden ließ. Quelle: Ove Arscholl

Wie die Riecks sind am Sonntag viele unbeschwert über den Weihnachtsmarkt und durch die Läden gebummelt. Wie lange das so noch möglich ist, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden.

Nicht alle Geschäfte beteiligen sich an der Sonntagsöffnung. Der Spielzeugladen Wupatki zum Beispiel blieb am ersten Advent geschlossen. Der Sonntag sei ein Tag für Familie und Freunde – das gilt auch für Wupatki-Mitarbeiter, so die Begründung. Quelle: Ove Arscholl

Von Antje Bernstein