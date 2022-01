Showdown auf den Werften in MV: Werden die Löhne überhaupt noch bezahlt?

Wismar/Rostock/Stralsund

Kommt jetzt der große Knall bei den MV Werften? Die Geschäftsführung hat für Freitag, 12 Uhr, die Beschäftigten in Wismar zu einer Informationsrunde geladen. Wie zu hören ist, will Werften-Boss Carsten Haake über den aktuellen Stand der Verhandlungen zur Rettung der Werften mit Bund und Land informieren. Außerdem solle es Aussagen zur Auszahlung der Löhne geben.

Brisant: Die Löhne wären laut diverser Quellen heute fällig. Beobachter erwarten, dass es nicht zur Auszahlung kommen wird. Grund: Den Werften und ihrem Mutterkonzern Genting Hongkong fehlt Geld. Aus der Landespolitik heißt es dagegen: Man gehe davon aus, dass die MV Werften noch genügend Geld für die Löhne haben.

Genting hat den Handel an der Börse eingestellt

Eine andere Nachricht sorgt für Aufsehen: Genting hat den Handel an der Börse eingestellt. In einer Notiz des Konzerns heißt es: Ab Freitag, 9 Uhr, werde der Handel an der Hongkonger Börse bis auf Weiteres eingestellt. Eine weitere Information ist angekündigt.

Genting verhandelt seit Monaten mit Bund und Land über ein Überbrückungsdarlehen, um fehlende Liquidität des Konzerns zu verhindern. Dabei geht es insgesamt um rund 130 Millionen Euro. 78 Millionen davon soll das Land zahlen, damit auf den Werften weiter am Schiff „Global Dream“ gebaut werden kann.

Bund und Land wollen jedoch nur zahlen, wenn Genting selbst mehr Geld gibt. Es stehe zu befürchten, dass sowohl Genting als auch die MV Werften vor der Insolvenz stehen, heißt es aus der Landesregierung.

