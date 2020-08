Rostock

39 Spielplätze in Mecklenburg-Vorpommern können sich über Geld freuen: Die Volksbanken Raiffeisenbanken in MV haben jetzt die Gewinner ihrer Aktion „Spielen? Aber sicher!“ bekanntgegeben. Sie können nun in den kommenden Wochen und Monaten instand gesetzt werden.

Um für mehr Sicherheit auf den Spielplätzen im Land zu sorgen, haben die Volksbanken Raiffeisenbanken in Mecklenburg-Vorpommern ihre Aktion „Spielen? Aber sicher!“ in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal durchgeführt. Mehr als 680 000 Euro haben die VR-Banken seit 2009 zur Verfügung gestellt und damit bereits mehr als 300 Spielplätze saniert.

Anzeige

Das sind die Gewinner

Schaukeln, Wippen und Rutschen können nun an der Kita „Die Kinder-Villa“ in Wismar, dem ASB-Kindergarten „Sonnenschein“ in Zickhusen, der Mosaik-Schule in Grevesmühlen, an der ASB-Kita „Sonnenkinder“ in Badow, dem Gemeindespielplätze der Gemeinde Banzkow, in der Gemeinde Warsow und Gemeinde Bülow sowie am „Bülower Schloßdrachen“ in Bülow, dem Schulverein Fritz-Reuter-Schule in Zarrentin am Schalsee, an der Kita „Kleine Strolche“ in Kogel, an der Schule am Friedensring in Wittenburg, der Awo-Kita „Kinderland“ in Boizenburg/ Elbe, in der Gemeinde Stolpe, an der DRK-Kita „De Lütten Setters“ in Balow, an der Kindertagespflege Plauerhagen und in der Stadt Sternberg erneuert werden.

Weitere OZ+ Artikel

Auch an der Kita „Mosaik“ in Schwerin, in der Gemeinde Groß Wokern, am Hort „Storchennest“ in Broderstorf, an der Evangelisch-Lutherische Ufergemeinde Rostock (Schmarl / Groß Klein), am Stadtteil- & Begegnungszentrum Evershagen, in der Stadt Neubukow, an der Stadtverwaltung Bad Doberan, an der Kita „De lütten Landlüüd“ in Lüssow, in Wotenick bei Demmin, in den Gemeinden Hohenbollentin, Verchen am Kummerower See, und Melz sowie an der Kita „Fröbels Spielwiese“ in Neubrandenburg können sich die Kinder über neue Spielgeräte freuen.

Lesen Sie auch: Kinder in Abtshagen dürfen Spielplatz gestalten

Begünstigt werden auch die Kinder an der Kita „Sonnenschein“ in Hohen Wangelin, beim Förderverein der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Altentreptow, an der Kita „Lütt Matten“ in Stralsund, in der Gemeinde Bentzin, an der Evangelischen Kita „Regenbogen“ in Anklam, der Kita „Haffring“ in Ueckermünde, am Montessori Kinderhaus Wolgast, an der Johanniter-Kita „Pustewind“ in Luckow, der ASB-Kita „Parkwichtel“ in Behrenhoff und an der DRK-Kita „Regenbogen“ in Pasewalk

Trotz Corona hohe Zahl an Bewerbungen

Trotz Corona stieß die Aktion abermals auf großes Interesse. Nachdem im Vorjahr eine Rekordzahl von 192 Bewerbungen eingereicht worden war, haben im diesem Jahr 170 Kindergärten, Kitas, Schulen, Städte, Gemeinden oder sonstige private und öffentliche Träger an der Aktion teilgenommen.

Lesen Sie auch: Jugendliche renovieren Spielgerüst auf ehemaligem Grenzstreifen in Herrnburg

„Toll, dass unsere Aktion auch in diesen herausfordernden Zeiten so gut angenommen wird“, freut sich Ronny Bauch von den Volksbanken Raiffeisenbanken. „Die hohe Bewerberzahl zeigt, dass der Sanierungsbedarf nach wie vor da ist. Deshalb werden wir die Aktion natürlich auch im kommenden Jahr fortsetzen“, verspricht Bauch.

Sanierungen starten in Kürze

Jetzt geht es an die Arbeit: In den kommenden Wochen und Monaten werden die Sanierungen durchgeführt, damit die Kleinsten im Land auch in Zukunft sicher spielen und toben können. Die Aktion „Spielen? Aber sicher!“ wird von den Medienpartnern Antenne MV, Ostsee-Zeitung, Nordkurier, Schweriner Volkszeitung und Norddeutsche Neueste Nachrichten begleitet. Auf der Internetseite der VR

Von OZ