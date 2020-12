Rostock

Eigentlich kennt man sie vom Fußball, von Volksfesten oder Konzerten: Doch seit Beginn der Corona-Pandemie sind Sicherheitsdienste immer mehr zum Teil des Alltags geworden. Sie stehen jetzt vor Supermärkten oder patrouillieren durch Einkaufszentren.

Kontrolle von Maskenpflicht uns Sicherheitsabstand

Mit dem neuerlichen verschärften Lockdown wächst ihre Bedeutung noch einmal, denn die Wachleute sollen das Einkaufen auch in der Krise zu einem sicheren Erlebnis machen. Für die Sicherheitsdienste in MV bedeutet das dringend benötigte Aufträge, denn viel von ihrem eigentlichen Geschäft ist durch Corona weggebrochen.

Anzeige

Hendrik Sewkow ist Auszubildender im zweiten Lehrjahr bei der Rostocker Firma ABS Sicherheitsdienst. Im Einkaufszentrum Warnow Park im Stadtteil Lütten Klein achtet er darauf, ob die Kunden die vorgeschriebenen Masken tragen. „Wenn ich am Tag 20 Personen darauf aufmerksam machen muss, Maske zu tragen, ist das hier im Center schon viel. In der Regel haben diese Personen ein Attest.“ Selten würden ihn auch Kunden darauf hinweisen, dass andere Passanten keine Maske tragen.

Lesen Sie auch: Lockdown im Weihnachtsgeschäft: Umsätze im Handel schrumpfen deutlich

ABS-Geschäftsführer Jan Köhler meint, die Aufträge von Geschäften und Passagen hätten in diesem Jahr deutlich zugenommen. „Unsere Aufgabe ist dabei vor allem die Zugangskontrolle vor Supermärkten.“ Auch vor Altersheimen und anderen Einrichtungen stehen seine Mitarbeiter. Beim Einkaufen sei der Anblick der Wachleute für die Kunden inzwischen normal, meint Köhler. „Beim ersten Lockdown im Frühjahr war das noch ungewohnt.“

Heute gebe es nur noch selten Konflikte mit Maskenverweigerern oder anderen, die sich nicht an die Regeln halten. „Die Stimmung ist angespannt, aber nicht übergriffig“, beschreibt es Köhler. „Punktuell sind die Menschen genervt, aber es gab noch keinen gravierenden Fall einer Auseinandersetzung. Die meiste Aufregung gibt es eigentlich, wenn in einem Geschäft die Kapazitätsgrenze erreicht ist und die Leute draußen warten müssen“, so der Geschäftsführer.

Im Warnow-Park ist der ABS Sicherheitsdienst unter anderem für die Einhaltung der Corona-Bestimmungen zuständig. V.l: Jörg Ostrowski (45) aus Rostock, Sicherheitsfachlraft und Hendrik Sewkow, Auszubildender im zweiten Lehrjahr. Quelle: Martin Börner

Beleidigungen seien allerdings an der Tagesordnung. „Wir sind eben keine Sympathieträger, weil wir auf gewisse Weise in das Leben der Menschen eingreifen. Aber da gibt es bei jedem Fußballspiel mehr Ärger.“

Die Aufträge aus dem Handel kann ABS gut gebrauchen, auch wenn die Kunden wegen der unklaren Situation im Lockdown derzeit sehr viel Flexibilität erwarten würden. „Das macht die langfristige Personalplanung schwieriger, für die Kollegen ist das teilweise sehr belastend, weil sie nicht wissen, wann sie frei haben“, so Köhler. Das Zusatzgeschäft mache allerdings nicht die geplatzten Aufträge aus dem Veranstaltungsbereich wett.

Das bestätigt Jörg-Peter Althaus, Geschäftsführer der Firma Wiking Sicherheit und Service in Schwerin und gleichzeitig Landesvorsitzender MV im Bundesverband der Sicherheitswirtschaft. „Das Geschäft im Handel kann die Ausfälle, die unsere Branche durch Corona hat, nicht ausgleichen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Dennoch werde stellenweise das Personal knapp, da vor allem im eigentlichen Wachschutz nur qualifizierte Mitarbeiter eingesetzt werden sollen. Die Eingangssteuerung oder das Desinfizieren von Einkaufswagen könnten auch ungeschulte Mitarbeiter übernehmen. „Aber wenn wir in Geschäften oder Einkaufszentren das Hausrecht oder die Hygienevorschriften durchsetzen müssen, brauchen wir Kollegen, die in Konfliktbeherrschung geschult sind“, sagt Althaus.

Einkaufscenter stocken Wachdienste auf

Dafür brauche es einen 80-stündigen Kurs. „Manche Unternehmen setzen dafür auch unqualifiziertes Personal ein, das finde ich grenzwertig.“

Im Greifswalder Elisenpark oder in der Globus-Passage in Roggentin bei Rostock hat das Centermanagement ebenfalls zusätzlichen Wachschutz beauftragt. „Wir haben einen Wachmann, der vor allem präventiv Streife geht, um darauf zu achten, ob die Kunden die Corona-Regeln einhalten“, sagt Karin Rüdiger, Centermanagerin im Elisenpark. „Aber 99 Prozent der Kunden halten sich auch so daran.“

Um die Sicherheit im Elisenpark angesichts der zahlreichen Geschäfte, die ab Mittwoch geschlossen bleiben, macht sich Rüdiger keine Sorgen. Dunkle Ecken würden nicht entstehen, ist sie überzeugt: „Viele Geschäfte bleiben ja auf, um bestellte Ware abzugeben oder zu liefern. Zudem lassen wir dieses Jahr die Weihnachtsbeleuchtung länger brennen als sonst. Da mache ich mir eher Sorgen um die Menschen, die keine Masken tragen oder den Abstand nicht einhalten.“

Von Axel Büssem u. Martin Börner