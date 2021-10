Heiligendamm

Eigentlich sollte wohl geheim bleiben, wer sich da gerade in Heiligendamm trifft, doch eine Teilnehmerin plauderte es aus: Die Münchner Sicherheitskonferenz veranstaltet Donnerstag und Freitag eine Art Workshop im Grand Hotel. Das Ostseebad bot bereits 2007 als Austragungsort des G-8-Gipfels eine Bühne für internationale Politik. Daran nahmen neben Kanzlerin Merkel unter anderem Wladimir Putin, Nicolas Sarkozy und George W. Bush teil.

Die aktuelle Veranstaltung in Heiligendamm, die Freitag endet, spielt allerdings in einer anderen Liga als der damalige Gipfel oder die normalerweise jährlich stattfindende Münchner Sicherheitskonferenz. Diese fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Sie gilt als weltweit führendes Forum für Debatten rund um internationale Sicherheitspolitik.

Gespräche an der Hotelbar

Im Luxushotel ging es in den vergangenen Tagen aber eher um Hintergrundgespräche, erklärt Christian Thiels, Sprecher der Konferenz: „Es ist eine Art sicherheitspolitisches Onboarding im geschützten Umfeld und ohne Medien.“ Es gehe vor allem darum, dass sich neue Bundestagsabgeordnete, Mitglieder von Nichtregierungsorganisationen (NGO) und weitere interessierte Abgeordnete in der Abgeschiedenheit Mecklenburg-Vorpommerns in Ruhe kennenlernen und miteinander über Fragen der äußeren Sicherheit austauschen können.

Wie nun bekannt wurde, werden diese Gespräche durchaus auch abends an der Hotelbar geführt. Wer das verriet? FDP-Bundestagsabgeordnete Agnes Strack-Zimmermann, unter anderem Sprecherin für Verteidigungspolitik ihrer Partei, plauderte es im Podcast „7 Tage, 7 Nächte“ aus, der am Freitagmorgen online ging. Sie selber trinke aber nicht viel Alkohol, „damit ich morgens nicht aussehe wie meine eigene Großmutter“, so ihre Erklärung. Wer noch da war und mit wem die Politikerin an der Bar, am Strand oder andernorts ins Gespräch kam, bleibt jedoch weiterhin geheim.

Grand Hotel erfüllt hohe Sicherheitsanforderungen

Auch das Hotel äußert sich grundsätzlich nicht über Gäste. Sprecherin Juliane Rhode erklärt lediglich: „Generell ist unser Haus durch seine Abgeschiedenheit, Weitläufigkeit und die Nähe zur Ostsee für Veranstaltungen mit Erholungscharakter gut geeignet.“ Und sie betont: „Wie jedes Luxushotel erfüllen wir höhere Sicherheitsanforderungen als viele andere Hotels.“

Sicher auch für die Organisatoren von der Münchner Sicherheitskonferenz gewichtige Gründe, sich im Grand Hotel einzubuchen. Auch wenn es Konferenzsprecher Thiel etwas romantischer ausdrückt: „Es herrschte eine ganz besondere Stimmung in Heiligendamm. Der Blick aufs Meer erweitert den Horizont.“

Von Juliane Schultz