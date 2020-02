Sie haben entschieden: Das schönste OZ-Leserfoto 2019 kommt aus Stralsund

Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG hat das schönste Leserfoto aus dem Jahr 2019 gesucht – jetzt steht der Gewinner fest. Am Ende hat sich Dirk Paepke mit der Gewitterfront über Stralsund den ersten Platz mit 18,1 Prozent sichern können. Sein Bild war das Leserfoto im Monat Juni.

Mit 130 Stimmen ist die Entscheidung zwischen diesem Bild und dem November-Foto von Christine Schirrow (128 Stimmen, 17,8 Prozent) knapp ausgefallen. Es zeigt einen Teich im Fischerdorf in Rostock-Evershagen. Auf dem dritten Platz hat es das März-Bild von Anke Hanusik geschafft. 11,7 Prozent (84 Stimmen) der Umfrageteilnehmer haben für dieses Foto eines Fischerboots in Lubmin gestimmt. Insgesamt 718 Personen nahmen an unserer Onlineumfrage teil.

Zur Galerie Im vergangenen Jahr haben uns OZ-Leser wieder Tausende Fotos zugeschickt. Zwölf Mal im Jahr wählt eine Jury der OZ-Redaktion ein Leserfoto aus, das dann für einen Monat als Titelfoto auf den Social-Media-Kanälen der OZ zu sehen ist.

Viele Leser haben auch für das Leserbild aus dem Monat Mai gevotet. 8,2 Prozent stimmten für den Segler auf dem Greifswalder Bodden von Uwe Kantz ab. Die Bilder aus den Monaten September von Klaus Haase (Sonnenuntergang am Darßer Weststrand, 7,7 Prozent) und August von Martina Bartsch (Hirsch am Darßer Ort, 7,1 Prozent) konnten ebenfalls über 50 Teilnehmer unserer Umfrage begeistern.

Das sind die Gewinner

Die Fotografen der drei Gewinnerbilder erhalten je ein Fotobuch „Rostock-Album“: Dirk Paepke aus Altenholz ( Schleswig-Holstein), Christine Schirrow aus Ziesendorf bei Rostock und Anke Hanusik aus Grimmen.

Unter allen Teilnehmern haben wir außerdem folgende Personen ausgelost, die einen OZ-Kalender „Schöne Ostsee 2020“ erhalten: Mandy Johns aus Stralsund, Sandra Albert aus Jena, Anka Möller aus Rostock, Dana Wudke aus Gnoien ( Landkreis Rostock) und Mario Kaess aus Kalkhorst ( Landkreis Nordwestmecklenburg).

Die OZ wünscht allen Gewinnern herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns auch in diesem Jahr auf viele neue tolle Fotos unserer Leser!

Lesen Sie auch

Von OZ