Covid-19 - Sieben Corona-Fälle am Donnerstag in MV: Inzidenz in einer Region über 10

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Donnerstag sieben neue Corona-Infektionen in MV gemeldet – etwas weniger als eine Woche zuvor. Die Inzidenz im Land bleibt unverändert. In einer Region ist der Wert nun wieder über 10 gestiegen.