Sieben Corona-Fälle am Mittwoch in MV: Weniger Menschen in Kliniken

Rostock

Sieben Corona-Infektionen hat das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet – ein Fall mehr als eine Woche zuvor. Die Landes-Inzidenz steigt minimal: um 0,1 auf 1,7. Zwei weitere Menschen sind an oder mit einer Corona-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie beträgt 1156.

Die meisten neuen Ansteckungen (+5) sind am Mittwoch im Landkreis Nordwestmecklenburg aufgetreten. Jeweils ein weiterer Fall in den Kreisen Ludwigslust-Parchim und Rostock registriert. Die Inzidenz im Kreis Rostock ist mit einem Wert von 0,0 aktuell am niedrigsten. Spitzenreiter ist weiterhin Ludwigslust-Parchim: Dort beträgt die Inzidenz 5,2.

Weniger als 100 Menschen aktuell mit Corona infiziert

99 Menschen in MV sind aktuell mit Corona infiziert, fünf weniger als einen Tag zuvor. 14 (-2) von diesen befinden sich derzeit in einem Krankenhaus, sieben (-1) werden auf einer Intensivstation behandelt. 44156 Menschen in MV haben sich seit Pandemie-Beginn mit dem Virus angesteckt. 42901 gelten mittlerweile wieder als genesen.

