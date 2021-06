Rostock

Am Mittwoch, den 9. Juni, wurden in MV insgesamt sieben neue Corona-Fälle gemeldet, das sind 77 weniger als am Mittwoch vor einer Woche. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Mittwoch mitteilte, sank damit die Inzidenz um 0,9 auf 5,3 (Stand: 16.16 Uhr). Damit ist Mecklenburg-Vorpommern eines der Bundesländer mit der geringsten Sieben-Tage-Inzidenz. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land stieg auf 44 019. Als genesen gelten 42 466 Menschen. 81 erkrankte Patienten werden derzeit in einer Klinik behandelt. 21 davon auf einer der Intensivstationen. Zudem wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion am Mittwoch gemeldet. Die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie liegt damit bei 1136.

Kaum noch Fälle an Schulen und in Kitas

Die Landeshauptstadt Schwerin hat seit einer Woche keine Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz liegt damit bei 0. In allen anderen Landkreise liegt deutlich unter der Marke im einstelligen Bereich. Nur die Mecklenburgische Seenplatte meldet eine Inzidenz von 10,8. Auch das Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas in MV ist sehr gering. Aktuell sind nach lagus-Angaben landesweit drei Schulen (3 Schüler) und eine Kita (1 Kind) von Corona-Fällen betroffen.

Nach Angaben des Lagus sind in MV mit Stand Mittwoch insgesamt 1 139 480 Impfdosen verabreicht worden. 768 830 davon als Erstimpfung und 387 504 als Zweitimpfung. Die Quote für die erste Impfung liege damit bei 47,8 Prozent und für die zweite bei 24,1 Prozent. In der Altersgruppe der Über-60-Jährigen sind bereits 43,7 Prozent vollständig gegen das Corona-Virus geimpft und 77, 3 Prozent haben den ersten Piks erhalten.

