Sieger-Entwurf gekürt: So soll das neue Archäologische Landesmuseum in Rostock aussehen

Rostock

Die Schätze des Landes Mecklenburg-Vorpommern sollen am Rostocker Stadthafen ein neues Zuhause bekommen. Und zwar eines mit dänischen Einflüssen. Denn seit Mittwoch steht fest: Der Siegerentwurf für das geplante Archäologische Landesmuseum stammt von dem Architektenteam Lundgaard&Tranberg aus Kopenhagen.

54 Büros hatten sich beworben

Das Interesse am Bau des neuen Landesmuseums war weltweit groß. Für den Gestaltungswettbewerb hatten sich 54 namhafte Büros beworben. Zwanzig Entwürfe aus acht Staaten wurden am Ende zugelassen und von einem Expertengremium stundenlang geprüft und beraten. „Es ist ja nicht nur ein spannendes Projekt, sondern auch ein hochinteressanter Standort. Teilweise im Wasser bauen zu dürfen – das hat ja schon etwas von der Oper in Sydney“, sagte Stefan Wenzl, der als Abteilungsleiter im Finanzministerium für den Wettbewerb und die Museumsplanung zuständig ist.

Gewinnerentwurf des Architektenwettbewerbs für das Archäologische Landesmuseum. Quelle: Ove Arscholl

Die Gewinner von Lundgaard&Tranberg, deren Entwurf einstimmig zum Sieger gekürt wurde, haben sich allerdings für eine Versiegelung der Wasserfläche des Grundstücks im Christinenhafen entschieden. Sie wollen mit ihrem Museumsbau die Menschen „anziehen und einladen“ und damit die Bandbreite zwischen Vergangenheit und Zukunft schon durch die Architektur erlebbar machen. Besonders die Fachpreisrichter der Jury zeigen sich von den Siegern begeistert.

Das Büro aus Kopenhagen sei „erste europäische Liga“ und habe einen Bau entworfen, der genau an diese Stelle im Rostocker Hafen passt, ehrlich und kantig sei und seinesgleichen sucht. „Das Gebäude und dessen Struktur korrespondieren mit dem Standort – mit der Ruppigkeit der alten Speicher und mit dem Backstein, der überall verwendet wurde“, sagt beispielsweise Architekt Joachim Andreas Joedicke. Für ihren Entwurf erhalten die Sieger ein Preisgeld von rund 71 000 Euro. Insgesamt wurden rund 180 000 Euro an Preisgeldern für den Wettbewerb ausgelobt. Das decke aber kaum die Kosten der Büros, die allesamt in Vorleistung gegangen seien, erklärten die Experten.

Madsen ist mit dem Entwurf zufrieden

Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen durfte im anonymen Auswahlverfahren eine Stimme abgeben. „Das Gebäude fügt sich in das Panorama Rostocks ein und überstrahlt auch abends nicht die Lichter der Stadt“, so Madsen. „Das Stärke symbolisierende Bauwerk vermittelt Zeitlosigkeit und Schutz. Die oft lichtempfindlichen Schätze unseres Landes sind dort wohlbehütet und wollen entdeckt werden. Der Bau erinnert nicht an ein klassisches Museum, sondern eher an eine geöffnete Schatztruhe.“ Der Oberbürgermeister ist überzeugt: „Mit dem Museum wird Rostock ein neues Wahrzeichen bekommen, das weit über unsere Stadt- und Landesgrenzen hinausstrahlt.“

Das bekräftigt auch Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD): „Das Archäologische Landesmuseum wird 12 000 Jahre Landesgeschichte an einem Ort vereinen. Wir verfügen über eine der großartigsten archäologischen Sammlungen im gesamten Ostseeraum.“ Schätze, die derzeit noch eingelagert seien oder in anderen Museen weltweit gezeigt würden, könnten dann endlich nach Hause zurückkehren und dort angemessen präsentiert werden.

Landesmuseum soll 55 Millionen Euro kosten

Der Bau des neuen Landesmuseums ist mit Kosten von 55 Millionen Euro geplant. Vierzig Millionen will das Land MV übernehmen, die Hansestadt hat sich zur Zahlung von 15 Millionen Euro verpflichtet. „Fünf Millionen davon sind für die Ausstattung gedacht, fünf Millionen bereits als Puffer für mögliche Baukostensteigerungen“, erklärte Carola Voß, Staatssekretärin aus dem Finanzministerium. Schließlich kann mit dem Bau erst nach der Bundesgartenschau und damit 2026 begonnen werden. Ob die Kosten dann so blieben wie veranschlagt, könnte heute nicht verlässlich gesagt werden. Klar sei aber, dass der nun beginnende lange Planungsvorlauf helfe, Kostenüberraschungen zu vermeiden, so die Staatssekretärin.

Planung für die innere Gestaltung laufen

Prof. Hans-Jörg Karlsen ist schon jetzt damit befasst, das künftige Archäologische Landesmuseum mit Leben zu füllen. „Das geht nun mit einem konkreten Modell natürlich besser als vorher mit fiktiven Räumen“, erklärt der künftige Museumsdirektor. Mit dem ausgewählten Entwurf für das Gebäude, der auch seine Stimme erhielt, habe man sich gegen einen gewöhnlichen Bau und für einen mit Signalwirkung entschieden. Im Inneren ermögliche der Entwurf aus Kopenhagen maximale Freiheit auf rund 3600 Quadratmetern Ausstellungs- und Tagungsfläche. Dazu kommen noch Flächen für die Museumspädagogik und ein Café. Prof. Karlsen, der auch den Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte an der Rostocker Uni leitet, hofft, dass nun bald auch Verstärkung für das künftige Museumsteam gefunden wird. „Damit wir wichtig loslegen und die Zeit bis zum Spatenstich schon gut nutzen können“, so der Wissenschaftler.

Von Claudia Labude-Gericke