Wenn Joe Biden seine Rede bei der virtuellen Sicherheitskonferenz hält, dann könnte auch das Thema Nord Stream 2 angesprochen werden. Sigmar Gabriel, Vorsitzender der Atlantik-Brücke, sagt nun in einem Interview, das Projekt entspreche europäischen Regeln und Gesetzen. Und die USA gehe es „vom Gesichtspunkt europäischer Souveränität“ her erst einmal nichts an.