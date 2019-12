Rostock

Neben dem Kurzfilm-Klassiker „Dinner for One“ ist kulinarisch „Karpfen blau“ für viele Menschen ein Muss zu Silvester. Bei den sieben Promis aus MV, mit denen die OZ gesprochen hat, steht er an diesem Abend jedoch nicht auf dem Speiseplan – dafür allerhand andere Leckereien. Sportler, Musiker, Sterneköche, Politiker und Moderatorin haben dabei alle ihr eigenes Rezept für einen geschmacklich gelungenen Abend. Wer bleibt bei Fondue oder Raclette, wer lässt sich bekochen und wer wagt es gar, in der kalten Jahreszeit zu grillen?

Felix Koslowski grillt mit der Nationalmannschaft

Beim Schweriner Volleyballtrainer Felix Koslowski werden Geschmacksexplosionen zu Silvester wohl ausbleiben. Der Trainer des SSC Palmberg Schwerin und der Nationalmannschaft der Frauen verbringt die Jahreswende mit seinen Volleyballerinnen vom Nationalteam im Bundesleistungszentrum in Kienbaum bei Berlin. Auf den Tisch kommt für Silvester eher untypische Kost: „Ich kenne den genauen Plan für den Abend noch nicht, aber wir werden wohl grillen. Dazu gibt es Kartoffelsalat“, so der Übungsleiter.

Der Volleyball-Trainer Felix Koslowski Quelle: Cornelius Kettler

Und obwohl die Volleyballerinnen am 31. Dezember und am 3. Januar jeweils ein Länderspiel gegen die Nationalmannschaft der Niederlande bestreiten werden, wolle man den Jahreswechsel auch gebührend begießen. „Die Männer werden wohl mit Bier, die Frauen mit Sekt anstoßen“, so Koslowski.

Tillmann Hahn kocht mit Begeisterung für seine Gäste

Für den Koch Tillmann Hahn aus Bad Doberan ist es selbstverständlich, an einem Tag wie Silvester zu arbeiten. Erst ein einziges Mal in seiner Berufslaufbahn habe er dies nicht getan. In seinem Restaurant Torhaus Bad Doberaner Klosterladen serviert er seinen Gästen am letzten Abend des Jahres ein luxuriöses Silvester-Büffet. „Das ist das Highlight des Jahres“, schwärmt Hahn.

Koch Tillmann Hahn aus Bad Doberan Quelle: Martin Börner

Neben hausgeräuchertem Lachs, gebeiztem Rinderrücken, Meeresfrüchten und traditioneller Festtagssuppe bereitet Hahn Kartoffelgratin, Rothirsch- und Rinderfilet zu. Auch an Dessert fehlt es nicht. Der Sternekoch berichtet: „Man kann den ganzen Abend schlemmen und genießen.“ Für festliche Stimmung sorgen zudem Live-Musiker. Um Mitternacht gibt es Glühwein, Sekt und gefüllte Berliner. „Für mich und meine Kollegen ist es ein arbeitsreicher Tag, aber auch wunderbar. Man erlebt besondere Feste so auf eine ganz andere Weise.“

Die Jungs von Feine Sahne Fischfilet gehen es ruhig an

Die Jungs der Band Feine Sahne Fischfilet lassen es dieses Silvester lieber ruhig angehen. Am 28. Dezember feierten Jan Gorkow alias „Monchi“, Christoph Sell, Jacobus North, Max Bobzin, Kai Irrgang und Olaf Ney noch das letzte Konzert ihrer diesjährigen Tour in Bamberg. Den Jahreswechsel verbringen nun alle mit den Liebsten – jeder an einem anderen Ort. Immerhin sind sich alle einig, was das Essen angeht: Es gibt Käsefondue und dazu Sekt mit Dosenananas.

Traditionell und ruhig zu Silvester: Feine Sahne Fischfilet Quelle: Bastian Bochinski

Raclette ohne Knallerei bei Till Backhaus

Der mit 21 Jahren Regierungszugehörigkeit dienstälteste Landesminister Deutschlands, Till Backhaus, lässt es zum Jahreswechsel eher ruhig angehen. „Ich feiere zu Hause mit der Familie und wir essen Raclette“, so der Landwirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommerns. Dabei hat sich Backhaus, passend zu seinem Amt, die Debatte um die Feinstaubbelastung durch Feuerwerkskörper offenbar zu Herzen genommen: „Auf Knallerei wird bei uns verzichtet.“

Mecklenburg-Vorpommerns Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) Quelle: Danny Gohlke/dpa

Rezept für Karpfen blau Zutaten für 2 Personen: 1 küchenfertiger Karpfen 1 Zitrone in Scheiben 250 ml Essig 250 ml trockenen Weißwein ½ Zwiebel in Scheiben 2 Lorbeerblätter 10 Wacholderbeeren 2 Nelken Und so geht’s: Zwei Liter Wasser in einen großen Topf geben. Die Zitronenscheiben, Zwiebelscheiben, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und Nelken dazugeben. Anschließend den Essig und den Weißwein zugießen. Das Ganze circa eine viertel Stunde kochen. Nun den Fisch hineingeben und 30 Minuten ziehen lassen (nicht kochen). Als Beilage empfehlen sich Salzkartoffeln, zerlassene Butter und frische Zitronenscheiben. Guten Appetit!

Raclette ohne Fleisch bei „Paule“

Früher aß Hansalegende Stefan „Paule“ Beinlich zu Silvester jedes Jahr Karpfen bei seinen Eltern. Dieses Jahr wolle er die letzten Stunden vorm Jahreswechsel hingegen zusammen mit Freunden beim Raclette genießen. Dabei lege er viel Wert auf gesunde und fleischlose Kost: „Ich werde viel Gemüse essen“, sagt der 47-Jährige, der im November die Leitung der Nachwuchsabteilung des FC Hansa Rostock übernommen hat.

Stefan Beinlich Quelle: privat

Doch nicht nur zu Silvester verzichtet Beinlich auf Fleisch. Seit etwa einem Jahr bewege sich seine Ernährung zwischen dem Vegetarischen und dem Veganen. Und damit scheint es ihm gut zu gehen: „Ich fühle mich gesund und habe fünf Kilo abgenommen. Wenn man sich nicht mehr so viel bewegt, ist es eine sehr gute Möglichkeit in Form zu bleiben“, sagt er. Ausnahmen gebe es aber auch. „Wenn ich irgendwo bin, wo es nichts anderes gibt als Fleisch und jemand schön gekocht hat, dann esse ich auch mal ein Stück.“

Bei Andrea Sparmann darf’s fett und deftig sein

Ostseewelle-Moderatorin Andrea Sparmann gönnt sich dieses Jahr einen Restaurantbesuch mit ihrem Mann Marten von Drahten und dem gemeinsamen neun Monate alten Sohn Emil. „Wir werden schon etwas früher essen gehen, gegen 18 Uhr vielleicht, damit es für den Kleinen nicht zu spät wird“, erzählt sie der OZ. In den vergangenen Jahren habe es Silvester an der Küste immer Fisch gegeben: „Karpfen blau, den mein Vati zubereitet hat.“

Moderatorin Andrea Sparmann von der Ostseewelle war im Sommer mit ihrem Baby in Warnemünde unterwegs Quelle: Frank Söllner

Dieses Jahr feiere sie aber in ihrer aktuellen Heimat Düsseldorf. Dort soll es dann zünftig zugehen: „Wir werden uns ein großes Steak mit einer deftigen Soße und Pommes mit Ketchup und Mayo bestellen“, verrät Sparmann. Auch eine Nachspeise dürfe nicht fehlen, die sei ganz wichtig. Tiramisu oder einen Schokoladenkuchen esse die Moderatorin meistens. „Auf Kalorien wird an Silvester jedenfalls nicht geschaut“, sagt sie lachend.

Sternekoch Pierre Nippkow lässt sich am Neujahrstag bekochen

Sternekoch Pierre Nippkow verbringt Silvester im Kreise von Kollegen und Gästen im Gourmetrestaurant Ostseelounge in Dierhagen, wo er seit 2011 Küchenchef ist. Sein letzter Tag des Jahres beginnt dort schon morgens in der Küche – das Abendmenü für die Gäste muss vorbereitet werden. „Dieses Mal gibt es Bisonfilet“, berichtet Nippkow. Er bereite auch ein Exemplar für sich und seine Kollegen zu. „Das essen wir alle zusammen um 17 Uhr im Restaurant, bevor die Gäste kommen. Dazu gibt es noch einen leckeren alkoholfreien Cocktail.“ In der Ostseelounge sei das eine liebevolle Tradition.

Sternekoch Pierre Nippkow Quelle: Dietmar Lilienthal

Erst kurz vor Mitternacht, wenn alle Gäste satt und zufrieden sind, dürfen Nippkow und sein Team selbst aus der Arbeitskleidung schlüpfen. „Dann gibt es ein Feuerwerk und wir stoßen mit den Gästen an“, so der Sternekoch. Privat feiere er das neue Jahr dann am 1. Januar gemeinsam mit der Familie. „Wir werden in Graal-Müritz essen gehen.“ Was auf den Tisch kommt, entscheide jeder spontan. Auch als Koch sei es schön, sich hin und wieder mal selbst bekochen zu lassen.

Lesen Sie mehr:

Von Maria Baumgärtel, Rabea Osol und Flemming Goldbecher