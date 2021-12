Ob in Rostock oder auf Rügen: In Mecklenburg-Vorpommern müssen wir am 31. Dezember erneut auf große Feuerwerke verzichten. Statt Böllern und Raketen wollen viele zumindest die Korken knallen lassen. Heimatverliebte können sich mit Sekt aus MV zuprosten. Das Angebot ist groß.