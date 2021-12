Greifswald

Silvester sind sie ein Muss für fast alle Familien – die leckeren Pfannkuchen oder Berliner, wie man landläufig zum fluffigen Hefegebäck auch sagt. Ob glasiert oder gezuckert, mit klassischer Marmeladenfüllung oder einem kreativen Herz – Hauptsache süß! Bei wem die kloßartigen Küchlein nicht fehlen dürfen, der bestellt die Pfannkuchen rechtzeitig vor Jahresschluss beim Bäcker seines Vertrauens.

Doch es gibt auch noch die Vergesslichen oder Spontanen unter uns. Deshalb hat OZ sich schlau gemacht, wo Silvester in Greifswald ganz konkret noch Berliner gekauft werden können, ohne vorbestellt zu haben. Hier alle Läden im Überblick:

Mecklenburger Backstuben

Von 9 bis 15 Uhr haben die Mecklenburger Backstuben in der Knopfstraße 12/13 Silvester geöffnet. Filialleiter Robert König verspricht: „Wir werden genügend Pfannkuchen da haben. Die Frage ist allerdings, ob kurz vor Schluss auch noch die Lieblingssorte dabei ist.“

Neun verschiedene Varianten werden in der Auslage das Herz der Käufer höher schlagen lassen, darunter die klassische Mehrfruchtfüllung, Eierlikör, Nougat, Marzipan und Pflaumenmus, aber auch so ausgefallene Kreationen wie Erdbeer-Marc de Champagne und Brombeer-Holunder. Mögen Sie das Hefegebäck lieber glasiert oder gezuckert? Sie haben die Qual der Wahl. „Wer sieben kauft, bekommt einen gezuckert oder glasiert dazu“, sagt König.

Lecker süß und für viele ein Muss zu Silvester. Quelle: dpa/Bernd Wüstneck

Bäckerei und Konditorei Käßler

Früher als sonst stehen auch die Pfannkuchen-Experten der Bäckerei Käßler (Inhaber Jens Döbler) an Silvester auf, um alle Kunden am letzten Tag des Jahres zufriedenzustellen. „Der Hefeteig muss schließlich erst gehen, das braucht seine Zeit“, verrät Mitarbeiterin Manuela Schulz. Die zwei Läden der Bäckerei in der Wolgaster Straße 13 und in der Hirtenstraße 1/Ecke Lange Straße öffnen von 6 bis 12 Uhr.

Wieso essen wir an Silvester Berliner? Das süße, in Fett ausgebackene Hefegebäck gehört Silvester einfach dazu – besonders in Norddeutschland. Ob man nun Berliner sagt oder Pfannkuchen, wie vornehmlich in der Hauptstadt – beliebt sind die Teilchen allemal. Doch woher kommt die Tradition? Nach einer Legende erfand ein Berliner Zuckerbäcker die Pfannkuchen 1756. Der wollte eigentlich als Kanonier unter Friedrich dem Großen dienen, erwies sich aber als wehruntauglich. Seiner großen Leidenschaft ging er trotzdem nach, durfte als Feldbäcker beim Regiment bleiben. Aus lauter Dankbarkeit kreierte er ein neues Hefegebäck – den Pfannkuchen. Die runde Form war den Kanonenkugeln nachempfunden. Und weil es auf dem Feld keinen Backofen gab, nutzte er mit heißem Fett gefüllte Pfannen über offenem Feuer. Aber Silvester? Einige glauben, dass die kalorienreiche Zuckerbombe zu Silvester gegessen wird, um sich auf die bevorstehende Fastenzeit der Christen vorzubereiten. Ob das stimmt? Fakt ist, dass besonders die Norddeutschen die Neujahrsleckerei lieben. Ursprünglich war das Hefegebäck mit Fruchtmarmeladen oder Pflaumenmus gefüllt. Heutzutage gibt es die Pfannkuchen mit allen denkbaren Füllungen, Farben und Verzierungen.

„Wir werden reichlich Pfannkuchen haben, auch für Kunden, die nicht vorbestellt haben. Ich denke, es werden etwa 800 in den freien Verkauf gehen“, schätzt sie ein. Ob das begehrte Hefegebäck aber auch noch kurz vor Ladenschluss verfügbar ist, könne sie nicht garantieren. Deshalb empfiehlt sie rechtzeitiges Kommen.

Sternback Kandelin

Die Landbäckerei und Konditorei in Kandelin, die in Greifswald einen Laden in der Wolgaster Straße 85 (Netto) betreibt, sorgt sich ebenfalls darum, möglichst alle Pfannkuchenwünsche zu erfüllen. Geöffnet ist von 7 bis 14 Uhr. Viele Kunden haben bereits ihre Bestellung aufgegeben, aber auch hier gibt es das süße Gebäck im freien Verkauf. Bis wann – entscheiden die Greifswalder.

Die klassischen Exemplare mit Marmelade seien am beliebtesten, ist zu erfahren, gefolgt von Berlinern mit Eierlikör und denen mit Pflaumenmus. Es gibt aber auch Liebhaber der Amarena-Kirsch-Füllung. Daneben werden wie in jedem Jahr auch einige Pfannkuchen mit Senf verkauft – DER Gag auf Silvesterpartys schlechthin. Zu lachen haben immer die, die ihn rein zufällig nicht abbekommen haben.

Stadtbäckerei Kühl

Senf kommt auch bei der Stadtbäckerei Kühl in die Tüte, Verzeihung, natürlich in den Pfannkuchen – aber ebenfalls nur in die allerwenigsten Exemplare und auf Bestellung. Das Gros der Kundschaft liebt süß. Deshalb bietet die Bäckerei, die ihren Produktionsbetrieb in Grimmen hat, sechs verschiedene Sorten an: Eierlikör, Pflaumenmus, Irish Cream, Schokolade, Karamell und Mehrfruchtmarmelade. Das Ladengeschäft in der Gützkower Straße 35 öffnet Silvester von 6 bis 13 Uhr.

Die Kühl-Filialen in den Supermärkten öffnen wie folgt:

Im Netto Anklamer Straße 18: 07.00 – 16.00 Uhr

Im Elisenpark, Anklamer Landstraße 1: 08.00 – 14.00 Uhr

Im Norma Feldstraße 81: 07.00 – 16.00 Uhr

Im Netto Grimmer Straße 21: 07.00 – 16.00 Uhr

Im Netto Loitzer Landstraße 36a: 07.00 – 16.00 Uhr

Im Netto Sandfuhr 1: 07.00 – 16.00 Uhr

Im Toom-Baumarkt am Marktkauf Neuenkirchen: 08.00 – 13.00 Uhr

Stadtbäckerei Junge

Das Motto der Stadtbäckerei Junge ist klar: Bitte bestellen Sie online vor. Die Vorteile liegen natürlich auf der Hand. Man muss nicht so lange warten und kann sich in Ruhe mit den Partygästen abstimmen. Für alle Kurzentschlossenen gibt es jedoch eine Entwarnung. Fast alle neun Sorten sind bis zum Schluss vorrätig. In der Auslage gibt es: Champagne, Eierlikör, Erdbeere, Kirsche, Pflaume, Schokolade, Vanille, Vierfrucht und Dinkel-Apfel.

Öffnungszeiten der Filialen am 31. Dezember

Im Marktkauf Neuenkirchen: 08.00 – 14.00 Uhr

Im Gleis 4, Bahnhofstraße 44: 07.30 – 14.00 Uhr

Am Fischmarkt, Lange Straße 89: 07.00 – 13.00 Uhr

Schuhagen/ Marktplatz, Am Schuhhagen 24: 07.00 – 14.00 Uhr

Betriebsladen am Koppelberg, Am Koppelberg 1: 07.00 – 12.00 Uhr

Im Möwencenter, Lomonossowallee 58: 07.00 – 12.00 Uhr

Im Schönwalde-Center, Ernst-Thälmann-Ring 11: 07.00 – 12.00 Uhr

Im Elisenpark, Anklamer Landstraße 1: 08.00 – 14.00 Uhr

Bäckerei Grätsch

Die Greifswalder Traditionsbäckerei Grätsch gibt es schon seit vielen Jahren. Die einzige Filiale hat am 31. Dezember von 05.00 – 12.00 Uhr offen. Wer hier kaufen möchte, sollte schnell sein. Vorbestellen geht gar nicht und die Berliner gibt es nur so lange, wie der Vorrat hält. Bis 12 Uhr ist das eher nicht der Fall. Auch bei den Sorten bleibt man traditionell. Es gibt Kirsch, Pflaume und Eierlikör.

Lila Bäcker

Die Greifswalder Filiale vom Lila Bäcker haben an Silvester alle von 07.00 – 12.00 Uhr geöffnet. Zur Auswahl gibt es auch für Kurzentschlossene insgesamt sieben Sorten. Blaubeere, Nougat, Eierlikör, Himbeer-Vanille, Pflaumenmus, Mehrfrucht und Schokolade.

Lila-Bäcker Filialen in Greifswald:

Im Rewe-Markt, Grimmer Straße 4-6

Am Markt, Am Markt 20

Backshop, Am Schuhhagen 29

Im DLZ, Hans-Beimler-Straße 1-3

Im Rewe Südbahnhof, Hans-Beimler-Straße 102

Im Rewe, Lomonossowallee 57a

Im Rewe Schönwalde-Center, Ernst-Thälmann-Ring 11

Im Netto Ostseeviertel, Warschauer Straße 17

Im Edeka OEZ, Rigaer Straße 9

Von Petra Hase und Philipp Schulz