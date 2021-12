Rostock

Aus Sorge vor Omikron wird auch Silvester in diesem Jahr wohl ruhiger ausfallen als in den Jahren vor Corona. Bereits seit Heiligabend gelten in Mecklenburg-Vorpommern noch strengere Regeln – vor allem für private Zusammenkünfte. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) appellierte zuletzt an die Menschen im Land, die Situation ernst zu nehmen. Die Intensivstationen der Krankenhäuser seien bereits stark unter Druck, das Personal extrem belastet.

Doch was gilt nun für den Jahreswechsel in MV? Mit wie vielen Menschen darf ich mich treffen? Ist es erlaubt, Raketen zu zünden oder im Restaurant gemeinsam zu feiern? Die OZ hat hier noch einmal alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst.

Wie viele Personen dürfen zusammen ins neue Jahr starten?

Maximal zehn Personen dürfen derzeit in MV zusammenkommen. Das gilt auch für Silvester. Die Voraussetzung hierfür ist, dass alle geimpft oder genesen sind.

Strengere Kontaktbeschränkungen gelten für Ungeimpfte: Sobald auch nur eine Person dabei ist, die noch keinen Immunschutz gegen Corona hat, darf sich ein Hausstand nur noch mit maximal zwei weiteren Personen treffen – selbst wenn alle anderen geimpft sind.

Gibt es Ausnahmen für Kinder?

Ja, Kinder unter 14 Jahren sind von den strengen Kontaktbeschränkungen ausgenommen.

Wie werden die Kontaktbeschränkungen kontrolliert?

Ob die Regeln der Corona-Landesverordnung eingehalten werden, wird vom Streifendienst der Polizei kontrolliert. Die örtlichen Polizeireviere werden dabei durch die Bereitschaftspolizei des Landes unterstützt, heißt es aus dem Innenministerium. Wenn die kommunalen Ordnungsbehörden dies anfordern, helfe die Polizei auch hier.

Doch wird nun auch in Wohnungen kontrolliert? „Private Zusammenkünfte werden nur anlass- und situationsbezogen im Rahmen des Streifendienstes überprüft“, teilt das Ministerium weiter mit. Heißt: Dafür müssten beispielsweise Hinweise aus der Bevölkerung vorliegen. Groß angelegte Kontrollen der Kontaktbeschränkungen gab es auch schon über Weihnachten nicht.

Laut aktuellem Corona-Bußgeldkatalog in MV drohen bei Verstößen gegen die Kontaktregeln – offiziell ist von einer „verbotenen Zusammenkunft“ die Rede – eine Strafe von 50 bis 500 Euro pro Person.

Raketen, Böller und Wunderkerzen: Was gilt für Feuerwerk?

Um die überlasteten Krankenhäuser nicht noch zusätzlich zu belasten, darf auch in diesem Jahr kein Feuerwerk verkauft werden. Ausnahmen gibt es für Kleinstfeuerwerk wie Wunderkerzen.

An Silvester und Neujahr gilt bundesweit zudem ein Versammlungs- und Feuerwerksverbot an zentralen Orten. Welche das sind, wird von den Städten und Gemeinden definiert.

Ich möchte in einem Restaurant essen gehen. Ist das möglich?

Ja, aber nur für Geimpfte und Genesene. Diese müssen zusätzlich noch einen negativen Corona-Test vorlegen. Die 2G-plus-Regelung für die Gastronomie tritt in MV ab der Corona-Warnstufe Orange in Kraft. Landesweit gelten aktuell die Maßnahmen der Stufe Rot plus (Stand: 30. Dezember). Feiern in Gaststätten sind derzeit komplett untersagt – auch an Silvester.

Feiern im Club oder in der Diskothek: Geht das?

Nein, die Clubs und Diskotheken sind aktuell geschlossen, Tanzveranstaltungen verboten. Seit Dienstag (28. Dezember) gilt das für ganz Deutschland. In MV mussten die Einrichtungen bereits früher – ebenfalls ab Corona-Warnstufe Orange – schließen.

Ich mache über Silvester Urlaub in MV. Was gilt für mich?

In allen Regionen von MV gilt derzeit bereits 2G plus für Übernachtungen in Hotels oder Ferienwohnungen. Heißt: Neben einer Impfung oder Genesung muss noch ein negatives Testergebnis bei Anreise vorgelegt werden. Dieser muss alle drei Tage aktualisiert werden. Ausnahmen gibt es nur für Dienstreisen.

Von Pauline Rabe