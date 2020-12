Schwerin

Die Silvesternacht in Mecklenburg-Vorpommern muss nicht so farblos bleiben wie zunächst befürchtet. Zwar hält die Landesregierung auch nach der Kabinettssitzung am Dienstag am Verbot für den Verkauf von Böllern und Raketen fest. Eine Lücke im Gesetz wurde jedoch nicht geschlossen: Wer schon neues Feuerwerk gekauft hat, etwa im Internet, oder noch altes vom letzten Jahreswechsel übrig hat, darf es auf dem eigenen Grundstück abbrennen.

Das bestätigte die Landesregierung auf OZ-Nachfrage. „Vor dem Hintergrund der hohen Verletzungsgefahr und der bereits enormen Belastung des Gesundheitssystems, wird jedoch davon abgeraten“, mahnte Regierungssprecher Andreas Timm.

Anzeige

Gericht entscheidet in Niedersachsen

Grund für diese Entscheidung könnte die Entwicklung in Niedersachsen sein: Dort hatte ein Gericht das deutlich strengere Böllerverbot gekippt. Im Nachbarland sollte jegliches Feuerwerk komplett untersagt werden, also auch das harmlose Kinderfeuerwerk, das in MV erlaubt ist, und auch auf privaten Grundstücken.

Daraufhin musste die Landesregierung in Hannover nachbessern und erlaubt jetzt sogar in begrenztem Umfang Feuerwerk an öffentlichen Orten, wenn sie nicht zu belebt sind. Das wiederum bleibt dagegen in MV verboten.

Knallerbsen und Wunderkerzen erlaubt

Hierzulande darf jedoch nach Herzenslust Feuerwerk der Klasse F1 gekauft und abgebrannt werden. Das sind unter anderem Knallerbsen, Wunderkerzen, kleine Bengalos oder Brummkreisel. Eine Mengenbeschränkung sei nicht vorgesehen. Allerdings brauchen die Knallkörper ein deutsches Prüfzeichen: „Es darf selbstverständlich nur legales Feuerwerk abgebrannt werden“, so Timm.

Mehr lesen:

Und es bleibt auch bei den Kontaktbeschränkungen, die unmittelbar nach Weihnachten wieder gelten, also maximal zwei Haushalte mit fünf Personen, Kinder nicht mitgerechnet. Das gilt auch draußen beim Abbrennen des Feuerwerks.

Von Axel Büssem