So einen Jahreswechsel hat es in Mecklenburg-Vorpommern noch nie gegeben: Auch in der Nacht vom 31. Dezember 2020 zum 1. Januar 2021 gelten für die Bürger im Land die Regeln des Corona-Lockdowns. Feuerwerk, Böllern, Partys – das alles wird es so nicht geben. Hier und da könnte es trotzdem knallen.