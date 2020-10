Silvester ohne Tanz und Feuerwerk? So soll in MV trotz Corona gefeiert werden

Rostock

Menü mit Abstand statt Feuerwerk und Tanz: Silvesterfeiern werden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie wohl deutlich ruhiger ausfallen. „Nach aktuellem Stand kann ich mir nicht vorstellen, dass es klassische Tanzveranstaltungen geben wird“, sagt Lars Schwarz, Präsident des Branchenverbands Dehoga MV. Leidtragend seien hier vor allem wieder die Diskotheken. Doch auch für Hotels und Restaurants sind noch einige Fragen offen.

„Wenn dessen Betreiber bei uns anfragen, wie sie ihre Silvesterfeiern in diesem Jahr am besten gestalten sollen, raten wir dazu, mehrgängige Menüs, etwas Musik, aber keine Tanzflächen anzubieten“, erklärt Schwarz. So handhabt es auch das Hotel Neptun in Warnemünde. Statt Gala-Büfett gibt es dort in diesem Jahr ein Gala-Menü, statt ausgelassenem Tanz Sitzen mit Abstand. Auf Livemusik wird hingegen nicht verzichtet.

Lars Schwarz, Präsident des Dehoga MV, kann sich nicht vorstellen, dass in diesem Jahr zu Silvester getanzt werden darf. Quelle: Dirk Behm

Arrangements an Corona-Regeln angepasst

„Wir haben unsere Arrangements an die Corona-Regeln angepasst, aber nicht völlig verändert“, erklärt Silke Greven, PR-Managerin des Hotels. Das Neptun habe viele Stammkunden, die jedes Jahr mit Blick auf die Ostsee ins neue Jahr starten. „Denen wollten wir ihre Tradition natürlich nicht nehmen“, sagt Greven weiter. Dennoch würden derzeit alle Gäste abgefragt, ob sie unter den aktuellen Bedingungen überhaupt Silvester im Hotel feiern möchten. Einige hätten schließlich bereits vor der Krise gebucht.

Im Grand Hotel Binz auf der Insel Rügen ist derzeit noch unklar, wie genau Silvester gefeiert wird. „Wir wissen ja noch nicht, wie sich das Infektionsgeschehen bis dahin verändern wird – und was überhaupt erlaubt sein wird“, teilt eine Mitarbeiterin mit. Eine Party soll es trotz aller Unsicherheiten aber dennoch geben, wahrscheinlich mit weniger Gästen, Abstand und kleineren Tischen. Dadurch, dass das Hotel aktuell noch nicht ausgebucht ist, gebe es Spielraum.

Schwierigkeiten durch Buchungen vor einem Jahr

Bei Christian Gursupp und seinem Restaurant „Kaminstube“ in der Wismarer Altstadt sieht die Situation anders aus. „Ich bin bereits vollständig ausgebucht und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Würden alle kommen, wären Abstandsregeln nicht einzuhalten“, sagt er. 30 Personen hätten bereits reserviert und das meist ein Jahr zuvor. Seine Gaststätte bietet aber nur 32 Sitzplätze – vor Corona-Zeiten.

„Ein ähnliches Problem habe ich an Weihnachten. Dort kann ich aber vielleicht vier statt drei Durchgänge anbieten“, überlegt Gursupp. Eine endgültige Entscheidung sei auch hier noch nicht gefallen. Silvester werde er aber wohl oder übel wieder Personen ausladen müssen. „Zum Glück habe ich verständnisvolle Gäste.“

Doch auch wenn in Restaurants und Hotels auf Schutzmaßnahmen geachtet wird, sieht Dehoga-Präsident Lars Schwarz eine große Herausforderung für den Silvesterabend: „Was passiert, wenn die Gäste um Mitternacht in Scharen hinausstürmen, um sich das Feuerwerk anzuschauen oder selbst welches zu zünden? In Städten mit beliebten Zielen wie Stadthafen oder Strand ist das ein Problem“, sagt er.

Böller- und Feuerwerksverbot?

In Rostock wird deshalb bereits geprüft, ob es möglich ist, zumindest für die beiden größten Partymeilen ein Böller- und Feuerwerksverbot zu verhängen. Auch in Greifswald könnte es Silvester deutlich ruhiger werden. Dort ist aber nicht das Coronavirus der Auslöser, sondern eine Bürgerbefragung aus dem Frühjahr, an der rund 2000 Greifswalder teilnahmen. In fünf Stadtteilen hatte sich die Mehrheit der befragten Bewohner für ein Verbot von Feuerwerkskörpern ausgesprochen.

Die SPD ist nun dafür, dieses auch umzusetzen. Betroffen von dem Böllerverbot – vorausgesetzt es findet in der Bürgerschaft eine Mehrheit – wäre mit der Steinbeckervorstadt unter anderem der Museumshafen, der jedes Jahr gern für private Feuerwerke genutzt wird.

Eingeschränkte Öffnungszeiten kontraproduktiv

Ein weiteres Problem, das laut Dehoga-Präsident Lars Schwarz angesichts der Silvesterfeiern aktuell noch besteht: die eingeschränkten Öffnungszeiten in MV für Restaurants und Bars bis 2 Uhr. „Es ist kontraproduktiv, die Gäste – gerade an Silvester – um diese Uhrzeit hinauszuschmeißen und dann ziehen diese los und suchen sich etwas anderes“, sagt er. Er befinde sich hierzu aber bereits in Gesprächen mit der Landesregierung.

Schwarz sieht die Gefahr aber sowieso eher in den privaten Feiern: „Die Menschen müssen in diesem Zusammenhang einfach noch mehr sensibilisiert werden“, sagt er. An Familienfeiern dürfen in MV nach aktuellem Stand höchstens 50 Personen teilnehmen.

