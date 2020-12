Jahreswechsel - Silvester unter Corona-Bedingungen in MV: Was man darf und was nicht

Corona ist noch lange kein Grund, den Jahreswechsel nicht zu feiern. Schließlich will man das verrückte Jahr 2020 hinter sich lassen und angemessen in ein hoffentlich besseres Jahr 2021 starten. Dabei gibt es jedoch einiges zu beachten. Die OZ hat die Regeln zusammengefasst.